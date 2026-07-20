 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les volumes d'Engie pénalisés par un 1er semestre plus chaud
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 09:18

Dans un point préliminaire publié en amont de la présentation de ses résultats semestriels, prévue le 31 juillet, Engie indique anticiper un effet négatif sur ses volumes en raison d'un 1er semestre 2026 plus chaud que la même période de 2025 et que la moyenne saisonnière.

Selon le groupe énergétique, les températures plus élevées enregistrées cette année se traduiront par une baisse des volumes pour les activités de distribution de gaz en France (GRDF, au sein du segment "Infrastructures") et pour les activités de fourniture en France (B2C et B2B, rattachées au segment "Fourniture et gestion de l'énergie").

Ainsi, Engie prévoit, pour les six premiers mois de 2026, des effets de volume négatifs (liés à des températures plus élevées que la moyenne saisonnière) de -6,6 TWh (térawattheures) dans le segment "Infrastructures", de -1,7 TWh dans le B2C et de -0,7 TWh dans le B2B.

Pour rappel, au 1er semestre 2025, ces trois effets négatifs n'étaient respectivement que de -1,1 TWh, de -0,2 TWh et de -0,1 TWh. Ainsi, d'une année sur l'autre, ils se sont aggravés respectivement de -5,4 TWh, de -1,5 TWh et de -0,6 TWh.

Valeurs associées

ENGIE
26,9400 EUR Euronext Paris +0,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Accord sur le rachat de Pierre & Vacances par le fonds émirati Mubadala Capital
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.07.2026 10:17 

    Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP) et la société d'investissement émiratie Mubadala Capital (MC) ont indiqué lundi s'être mis d'accord sur les modalités du rachat du premier par le deuxième, évoqué fin juin. Les deux sociétés

  • BURELLE : La tendance baissière peut reprendre
    BURELLE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 20.07.2026 10:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • LISI : Une consolidation vers les supports est probable
    LISI : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 20.07.2026 10:00 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre en légère baisse avec une nouvelle flambée du pétrole
    information fournie par Reuters 20.07.2026 09:53 

    Les principales Bourses européennes évoluent en ‌légère baisse lundi en début de séance, les craintes inflationnistes liées à la nouvelle flambée ​des prix du pétrole incitant les investisseurs à la prudence. À Paris, le CAC 40 perd 0,12% à 8.328,61 points vers ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,9 -0,23%
Pétrole Brent
88,52 +4,31%
CAC 40
8 355,7 +0,20%
TOTALENERGIES
71,16 +0,92%
SOITEC
83,84 -4,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank