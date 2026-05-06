Les ventes trimestrielles de l'entreprise d'emballage Amcor bondissent grâce à l'acquisition de Berry Global

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Le chiffre d'affaires du fabricant d'emballages Amcor 4850.F AMCR.N a bondi de 77% au troisième trimestre, une hausse presque entièrement attribuable à l'acquisition de Berry Global, ce qui a fait grimper ses actions cotées aux États-Unis d'environ 4% lors des échanges avant l'ouverture mercredi.

En avril 2025, Amcor a finalisé l'acquisition de Berry Global pour 8,43 milliards de dollars , créant ainsi un géant de l'emballage pour les produits de consommation et de santé à un moment où la demande en matériaux d'emballage est modérée.

* La société, qui fournit des emballages à des géants des biens de consommation tels que PepsiCo PEP.O et Procter & Gamble PG.N , a déclaré que son chiffre d'affaires était passé de 3,33 milliards de dollars il y a un an à 5,91 milliards de dollars.

* Amcor a annoncé un bénéfice ajusté de 96 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 90 cents par action pour la même période de l'année précédente.

* “Bien que nous continuions d'évoluer dans un environnement de marché difficile, notre envergure mondiale, notre portefeuille diversifié et nos solides partenariats avec nos clients et fournisseurs nous placent en bonne position”, a déclaré le directeur général Peter Konieczny.

* Amcor a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette de 3,98 à 4,03 dollars par action, contre une fourchette précédente de 4,00 à 4,15 dollars, invoquant des mesures d'atténuation liées au conflit au Moyen-Orient.

* La société a également revu à la baisse ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel, les ramenant à une fourchette de 1,5 à 1,6 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,8 à 1,9 milliard de dollars.

* Amcor, à l'instar d'autres entreprises exposées au Moyen-Orient, est confrontée à une hausse des coûts des matières premières et des dépenses énergétiques liée au conflit, alors que des concurrents tels que Ball Corp BALL.N répercutent sur leurs clients les coûts plus élevés de la résine et de l'aluminium.