Les ventes et les bénéfices trimestriels de Smithfield Foods augmentent en raison d'une demande soutenue de viande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Smithfield Foods SFD.O a enregistré mardi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre, le transformateur de porc américain ayant bénéficié de la bonne tenue de la demande de viandes emballées et de viande de porc fraîche, dont les prix sont plus élevés.

L'entreprise, le plus grand transformateur de porc américain, s'est efforcée de maîtriser ses dépenses dans un contexte de hausse des coûts des matières premières et de dépenses de consommation prudentes.

Les bons résultats de Smithfield Foods reflètent la demande soutenue de produits de base riches en protéines, tels que le porc et les viandes transformées, les consommateurs continuant à privilégier les repas préparés à la maison dans un contexte d'inflation persistante et de coût de la vie toujours élevé.

"Malgré la hausse persistante des coûts des matières premières et la prudence des consommateurs, notre segment des viandes emballées a enregistré le deuxième meilleur bénéfice jamais enregistré au troisième trimestre", a déclaré le directeur général Shane Smith.

Entre-temps, la hausse des prix due aux tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump a encore affaibli le moral des consommateurs.

En août, Smithfield Foods a déclaré avoir repris ses exportations vers la Chine, qui avaient été paralysées par les droits de douane. En Chine, les importations de porc américain sont frappées de droits de douane de 57 %, selon les données du secteur.

Les ventes de son plus grand segment de viandes emballées ont bondi de 9,1 %, tandis que les ventes de porc frais ont augmenté de 12 % au cours du trimestre.

Le conditionneur de viande basé en Virginie a relevé le point médian de son bénéfice d'exploitation ajusté dans une fourchette de 1,23 milliard de dollars à 1,33 milliard de dollars. Il a maintenu ses prévisions de ventes pour 2025, à savoir une augmentation en pourcentage à un chiffre, faible à moyenne, par rapport à l'année précédente.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 12,4 % pour atteindre 3,75 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 septembre.

Sur une base ajustée, elle a réalisé un bénéfice de 58 cents par action pour les activités poursuivies, contre 53 cents un an plus tôt.