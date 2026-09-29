Les ventes et la production de Toyota en août reculent pour le deuxième mois consécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a annoncé mardi que ses ventes et sa production mondiales de véhicules avaient reculé pour le deuxième mois consécutif en août, les baisses enregistrées en Chine, aux États-Unis et au Moyen-Orient ayant persisté après avoir pesé sur les résultats du mois précédent.

* Le plus grand constructeur automobile mondial a vu ses ventes mondiales reculer de 6,4% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 790.743 véhicules, et sa production baisser de 5,9%, à 700.860 véhicules.

* Une chute de 22,8% en Chine a pesé sur les ventes pour le septième mois consécutif, la hausse des prix de l'essence ayant freiné la demande de véhicules hybrides et à moteur thermique traditionnel.

* Les ventes aux États-Unis, premier marché de Toyota, ont reculé de 4,4%, tandis que celles au Moyen-Orient ont chuté de 37,5%, compensant ainsi une hausse de 9,1% au Japon.

* La production a été pénalisée par une baisse de 11,3% en Chine et de 6,6% aux États-Unis. Au Japon, la production a reculé de 1,7%, en partie en raison de l’impact des suspensions de production consécutives au séisme qui a frappé l’île méridionale de Kyushu.

* Les chiffres de Toyota incluent sa marque de luxe Lexus.