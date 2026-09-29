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Australie : la banque centrale relève son taux directeur à son plus haut niveau en 15 ans
information fournie par Boursorama avec AFP 29/09/2026 à 08:19

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( AFP / PETER PARKS )

( AFP / PETER PARKS )

La banque centrale australienne a annoncé mardi un relèvement de son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,6%, son plus haut niveau depuis 15 ans.

La Banque de réserve d'Australie (RBA) a justifié sa mesure par l'aggravation du conflit au Moyen-Orient et les prix élevés de l'énergie à l'échelle mondiale, qui alimentent l'inflation

"L'approvisionnement mondial en pétrole a connu de nouvelles perturbations et les données récentes indiquent que la croissance et l'inflation en Australie ont été plus élevées que prévu", a déclaré la RBA dans un communiqué.

La banque centrale a souligné la répercussion de la hausse du coût des carburants sur les prix d'autres biens ou services.

"La demande liée à l'intelligence artificielle est à l'origine d'une croissance rapide des prix mondiaux des biens technologiques", a également indiqué la RBA.

Les principaux partenaires commerciaux de l'Australie connaissent une croissance économique plus forte que prévu, les investissements liés à l'intelligence artificielle (IA) compensant les effets négatifs du conflit au Moyen-Orient, a-t-elle précisé.

Un ralentissement du marché immobilier australien a par ailleurs créé une incertitude économique dans le pays, selon l'institution, en notant que les prix de l'immobilier ont chuté dans la plupart des capitales des États australiens.

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