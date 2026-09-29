Dopé par les centres de données et la transition énergétique, Legrand relève ses objectifs 2030

( AFP / MICHEL GANGNE )

Le fabricant de matériel électrique Legrand a revu lundi à la hausse tous ses objectifs financiers à horizon 2030, grâce à la "forte croissance" des centres de données, secteur tiré par l'essor de l'intelligence artificielle, et à la transition énergétique.

"Que ce soit en croissance organique, en croissance externe et en marge, on rehausse l'ensemble de nos objectifs", a déclaré Benoît Coquart, son directeur général, dans un entretien à l'AFP.

"On avait dit qu'on visait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030, maintenant on est plutôt (sur une prévision) de 16 à 18 milliards", a-t-il ajouté depuis Singapour, à l'occasion de la journée investisseurs du groupe français, en marge du Data Centre World Asia.

L'occasion pour le groupe basé à Limoges de présenter sa feuille de route stratégique à horizon 2030, articulée autour de trois axes prioritaires : les centres de données (32% du chiffre d’affaires à la fin du premier semestre 2026), la transition énergétique, son deuxième pilier de croissance lié à l’électrification (22% du chiffre d’affaires) et les infrastructures essentielles du bâtiment (46% du chiffre d’affaires).

Rythme de croissance doublé

"Legrand a considérablement renforcé son positionnement dans les centres de données, qui représenteront plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2026" grâce à "une forte croissance organique, des acquisitions ciblées et l’une des offres les plus complètes du secteur", fait valoir le groupe dans un communiqué.

Ces infrastructures sont en plein développement dans le monde, tirées par l'essor fulgurant de l'IA, très gourmande en capacité de stockage.

Dans ses nouvelles perspectives sur la période 2027-2030, Legrand affiche un objectif de croissance organique annuelle du chiffre d’affaires "comprise entre 6% et 8%, complétée par un effet périmètre annuel moyen issu des acquisitions d'environ +5%". Les objectifs précédents, datant de la précédente journée investisseurs à Londres en septembre 2024, faisaient état d'une croissance organique de 3% à 5%.

"On double quasiment notre rythme de croissance organique parce que les data-centers représentent plus que ce qu'on anticipait de notre chiffre d'affaires" et que le marché des centres de données "croît plus vite qu'on anticipait", a souligné Benoît Coquart.

"On accélère aussi la croissance externe puisqu'on avait un objectif de 3% à 5% d'effet périmètre par an. Là, c'est le haut de la fourchette".

Le groupe envisage dans le même temps des cessions sur la période représentant entre 0,5 et 1,0 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Il s'agit de "quelques petites activités pour réinvestir dans la croissance externe", qui ne concerneront pas la partie transition énergétique et numérique, a dit Benoît Coquart.

"Donc pas ce qui est data-center, transition énergétique", entre autre, mais la partie "plus traditionnelle" du groupe, a-t-il indiqué en précisant que Legrand "se donn(ait) quatre ans pour le faire".

Électrification

L'autre moteur de croissance, la transition énergétique, est portée par "tout ce qui est lié à l'électrification", a expliqué Benoît Coquart. "Chaque fois que ces produits" (pompes à chaleur, bornes de recharge, presses électriques dans l'industrie...) "sont installés, il y a besoin d'avoir un transformateur, des disjoncteurs, du délestage...", précise-t-il.

"C'est sur cette partie qu'on anticipe de la croissance", a-t-il complété, citant les plans d'électrification annoncés en Europe. "On estime que la part de l'électricité dans le mix énergétique (...) va doubler en 15 ans en Europe", passant de 23% en 2025 à 46% en 2040.

"De moins en moins de fossiles, ça doit se traduire par plus de ventes pour Legrand", se félicite-t-il.

Enfin, dans le bâtiment, troisième pilier du groupe à la peine ces dernières années, Legrand anticipe "une reprise lente et progressive du marché" en 2027-2028, selon Benoît Coquart.

Sur la période 2027-2030, Legrand table sur une marge opérationnelle ajustée comprise entre 21% et 22% du chiffre d'affaires en moyenne, après acquisitions et incluant les charges de restructuration. De même, il prévoit un flux de trésorerie disponible compris entre 13% et 15% du chiffre d’affaires en moyenne.

Le groupe entend allouer "en moyenne, environ 60% du cash flow libre" aux acquisitions. Il prévoit de distribuer en dividendes environ 50% du résultat net, et de procéder à des rachats d’actions ciblés.