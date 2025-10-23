Les ventes du fabricant de Dove, Unilever, dépassent les prévisions, les consommateurs américains stimulant la demande de produits de beauté

Les produits de coiffure et de maquillage stimulent la croissance sous-jacente des ventes

Les ventes en Amérique du Nord augmentent de 5,5 % au troisième trimestre

Le spin-off des glaces devrait être réalisé au quatrième trimestre

L'entreprise maintient ses prévisions pour 2025

La croissance des ventes sous-jacentes d'Unilever ULVR.L au troisième trimestre a dépassé de peu les attentes du marché jeudi, grâce à une croissance à deux chiffres des ventes des marques de soins capillaires, notamment Dove, K18 et Nutrafol, en particulier en Amérique du Nord.

Ce résultat souligne la manière dont le propriétaire de marques telles que la mayonnaise Hellmann's ou le désinfectant Domestos cherche à se positionner sur des produits haut de gamme à plus forte marge dans le domaine des soins de beauté et de l'hygiène personnelle. C'est la clé du redressement opéré par le nouveau directeur général Fernando Fernandez, qui a pris la tête du géant des biens de consommation en mars. Il rationalise l'entreprise, réduit les coûts et étudie la possibilité de vendre des marques non essentielles afin de renforcer les marges dans un contexte de faible confiance des consommateurs et d'incertitude économique. Depuis la nomination de Fernando Fernandez, les actions d'Unilever, qui ont augmenté de 1,5 % jeudi, se sont mieux comportées que celles de Nestlé NESN.S , qui a annoncé 16 000 suppressions d'emplois la semaine dernière, mais ont sous-performé d'autres entreprises comme Danone DANO.PA et Reckitt RKT.L .

L'AMÉRIQUE DU NORD "VOLE LA VEDETTE

Fernando Fernandez a déclaré que l'entreprise était en train de remodeler son portefeuille de marques, en se concentrant davantage sur la beauté, le bien-être et les soins personnels. Unilever "donne la priorité aux segments haut de gamme et au commerce numérique, et ancre sa croissance aux États-Unis et en Inde", a-t-il ajouté.

Dans toutes les activités, les ventes d'Unilever ont augmenté de plus de 3 %, les ventes de l'unité beauté et bien-être ayant augmenté de 5,1 %, grâce à une croissance à deux chiffres des principales marques de produits capillaires, ainsi que de Vaseline, Liquid I.V. et Hourglass. La croissance des ventes sous-jacentes de 3,9 % a battu les prévisions des analystes (3,7 %) issues d'un sondage compilé par la société, la croissance des prix de 2,4 % dépassant les prévisions des analystes (2,2 %). L'Amérique du Nord "a absolument volé la vedette", ont déclaré les analystes de Barclays. La forte croissance des volumes dans les secteurs des soins personnels et de la beauté a entraîné une croissance des ventes de 5,5 % dans la région. Unilever veut devenir une entreprise à croissance de volume de 2 % et s'en est rapproché avec une croissance de volume de 1,7 %, hors crèmes glacées, au cours du trimestre. Cette semaine, Unilever a retardé la scission de son activité de crèmes glacées dirigée par Magnum, initialement prévue pour le 10 novembre, en raison de la fermeture du gouvernement américain. L'entreprise prévoit toujours d'achever la scission, un test crucial pour Fernando Fernandez, d'ici la fin de l'année.

L'unité de crème glacée d'Unilever, qui possède également les marques Ben & Jerry's et Cornetto, a enregistré une croissance des ventes de 3,7 % au cours du trimestre.

LES CHANGEMENTS FISCAUX FREINENT LA CROISSANCE EN INDE

La croissance en volume est restée stable en Inde, un marché clé qu'Unilever a réservé aux fusions-acquisitions, au même titre que les États-Unis. En septembre, le gouvernement indien a réduit les taxes sur des articles allant des savons aux petites voitures, afin de stimuler la demande intérieure dans un contexte de vents contraires mondiaux, notamment les droits de douane américains. Les ventes trimestrielles en Inde ont été affectées par le fait que "le commerce a réduit les stocks et que les consommateurs ont retardé leurs achats dans l'attente d'une baisse des prix", a déclaré le directeur financier du groupe, Srinivas Phatak, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. "Les conditions commerciales devraient se normaliser à partir de novembre." Unilever a laissé inchangées ses prévisions de croissance des ventes de 3 à 5 % pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il s'attendait à une baisse des coûts de restructuration, d'environ 1,2 % du chiffre d'affaires, en 2025.