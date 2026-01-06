Les ventes de voitures Tesla en Allemagne ont chuté de près de moitié en décembre

Le volume des ventes de Tesla TSLA.O en Allemagne a presque diminué de moitié en décembre par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré mardi l'agence allemande de la circulation routière KBA.

KBA a déclaré que Tesla a vendu 2 032 voitures en Allemagne en décembre, soit une baisse de 48%. Le nombre de Teslas vendues en 2025 a chuté de 48,4 % à 19 390 unités par rapport à la même période l'année dernière.

En revanche, le volume du constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ a été multiplié par plus de 12 pour atteindre 4 109 unités en décembre, soit 23 306 unités en 2025.

Le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés en 2025 a augmenté de 43,2% pour atteindre 545 142 unités, a ajouté KBA.

Tesla a cédé sa couronne de premier constructeur mondial de véhicules électriques au Chinois BYD après que ses ventes annuelles ont chuté pour la deuxième année consécutive, sous l'effet d'une concurrence accrue, de l'expiration des crédits d'impôt américains et de la réaction négative de la marque.

Les immatriculations du constructeur américain ont également chuté dans certains autres marchés européens en décembre, alors que sa part de marché dans la région s'est réduite en 2025.