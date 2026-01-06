Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni ont chuté de 29 % en décembre, alors que les marques chinoises gagnent du terrain

*

Les immatriculations de BYD au Royaume-Uni ont été multipliées par près de 5 le mois dernier -New AutoMotive

*

Les ventes globales de voitures neuves au Royaume-Uni ont atteint la barre des 2 millions en 2025 -SMMT

*

Les marques chinoises MG et BYD figurent parmi les 10 marques de voitures les plus vendues au Royaume-Uni en décembre -SMMT

Les immatriculations de voitures de Tesla amp;TSLA.Oamp;gt; au Royaume-Uni ont chuté de plus de 29% en glissement annuel en décembre, ont montré mardi des données du secteur, soulignant la concurrence intense des rivaux chinois à laquelle est confronté le constructeur américain de véhicules électriques sur son plus grand marché européen.

Les immatriculations britanniques de la société dirigée par Elon Musk - une approximation des ventes - sont tombées à 6 323 unités le mois dernier, selon les données de New AutoMotive. Pour 2025, les ventes de Tesla au Royaume-Uni ont chuté de 8,9% en glissement annuel.

Cette baisse fait écho aux tendances observées sur d'autres marchés européens , où les ventes de Tesla ont souffert de la concurrence, d'une gamme vieillissante et de la position politique de Musk en Europe.

En revanche, les immatriculations de voitures au Royaume-Uni pour le rival chinois BYD amp;002594.SZamp;gt; ont presque quintuplé pour atteindre 5 194 unités en décembre.

Tesla a tout de même conservé sa position de marque de voitures électriques la plus vendue en Grande-Bretagne, même si BYD fait la course pour combler l'écart, ont montré les données de New AutoMotive.

Tesla a cédé sa couronne en tant que premier constructeur mondial de véhicules électriques à BYD après que l'entreprise américaine a annoncé la semaine dernière des ventes annuelles en baisse pour la deuxième année consécutive.

Par ailleurs, les immatriculations de Tesla aux Pays-Bas ont chuté de 27 % pour atteindre 4 300 véhicules en décembre, selon les données de l'industrie automobile RAI Vereniging publiées lundi.

Dans l'ensemble, les immatriculations de voitures en Grande-Bretagne ont augmenté en 2025, selon des données distinctes publiées mardi par New AutoMotive et la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Les immatriculations de voitures neuves en Grande-Bretagne ont augmenté de 3,5 % en 2025 pour atteindre 2 millions, la première fois qu'elles ont atteint ce niveau depuis la pandémie, selon les données de la SMMT.

"L'augmentation de l'adoption des VE est incontestablement positive, mais le rythme est encore trop lent et le coût pour l'industrie trop élevé", a déclaré Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

Deux marques chinoises se sont classées parmi les 10 marques de voitures les plus vendues en Grande-Bretagne en décembre, avec MG de SAIC amp;600104.SSamp;gt; à la deuxième place et BYD à la sixième, selon la SMMT.

"Alors que la transition vers les véhicules électriques ne se fait pas au rythme prévu par certains, l'afflux de nouveaux modèles et de marques chinoises crée une concurrence féroce qui continuera à faire baisser les prix", a déclaré Steve Walker, responsable du contenu numérique sur le site web de l'industrie Auto Express.