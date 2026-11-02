 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont augmenté de 94 % en glissement annuel en octobre
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 18:13

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de la marque « TSLA.O » de Tesla en Italie ont presque doublé en octobre par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données publiées lundi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 497 voitures dans le pays le mois dernier, soit une hausse de 94 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente une part de marché de 0,38 %.

Au cours des dix premiers mois de cette année, les immatriculations ont progressé de 21 % par rapport à la même période de 2025.

Sur la période janvier-octobre, l'entreprise a vendu 10 919 véhicules neufs en Italie, soit une part de marché de 0,78 %.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
407,4000 USD NASDAQ +1,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
13,57 -38,09%
Pétrole Brent
104,12 -9,98%
CAC 40
8 047,69 +0,98%
ALSTOM
11,685 -26,09%
HAFFNER ENERGY
0,604 -5,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank