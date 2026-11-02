Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont augmenté de 94 % en glissement annuel en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de la marque « TSLA.O » de Tesla en Italie ont presque doublé en octobre par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données publiées lundi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 497 voitures dans le pays le mois dernier, soit une hausse de 94 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente une part de marché de 0,38 %.

Au cours des dix premiers mois de cette année, les immatriculations ont progressé de 21 % par rapport à la même période de 2025.

Sur la période janvier-octobre, l'entreprise a vendu 10 919 véhicules neufs en Italie, soit une part de marché de 0,78 %.