Les ventes de véhicules neufs en Europe ont décliné en janvier - ACEA

Les ventes de véhicules neufs en Europe ont décliné en janvier pour la première fois depuis juin dernier, dans le sillage des replis constatés dans des marchés majeurs tels que l'Allemagne et la France, montrent un rapport publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Le recul des ventes le plus important a été signalé en Norvège, où les immatriculations le mois dernier ont chuté d'environ 76% par rapport à janvier 2025.

D'après les données de l'ACEA, les ventes de voitures neuves ont décliné en janvier de 3,5% sur un an à 961.382 unités dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange.

Les ventes de véhicules à essence ont reculé d'environ 26% dans la région, avec notamment des replis importants en France (49%) et en Allemagne (30%).

A l'inverse, les ventes de voitures à batterie électrique ont progressé le mois dernier d'environ 14%, celles des véhicules hybrides rechargeables ont bondi de 32%, tandis que celles des véhicules complètement hybrides ont pris 6%.

Au total, les voitures électrifiées ont représenté 69% des nouvelles immatriculations en Europe en janvier, contre 59% à la même période l'an dernier.

Volkswagen VOWG.DE , BMW BMWG.DE , Renault RENA.PA et Toyota 7203.T ont tous vu leurs ventes décliner le mois dernier, respectivement de 3,8%, 5,7%, 15% et 13,4%.

En revanche, les ventes de Stellantis STLAM.MI et Mercedes MBGn.DE ont pris respectivement 6,7% et 2,8%.

Le constructeur chinois BYD 002594.SZ a connu des ventes en hausse de 165%.

Pour sa part, Tesla TSLA.O a vu la chute de ses ventes se poursuivre, avec une baisse de 17% sur un an.

(Javi West Larrañaga; version française Jean Terzian)