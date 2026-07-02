Les ventes de véhicules électriques Tesla fabriqués en Chine ont augmenté de 24,4 % en glissement annuel en juin

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Les ventes de véhicules électriques Tesla TSLA.O fabriqués en Chine ont progressé pour le huitième mois consécutif en juin, soutenues par une reprise prolongée des ventes du constructeur automobile américain sur le marché européen.

Les livraisons de Model 3 et Model Y fabriqués dans son usine de Shanghai, qui sert également de plaque tournante pour les exportations vers l’Europe, ont progressé de 24,4 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 89 091 unités, selon les données publiées jeudi par l’Association chinoise des constructeurs automobiles. Cette hausse fait suite à une progression de 39,4 % en mai.

Au deuxième trimestre, les ventes de Tesla en Chine et les exportations depuis l’usine de Shanghai ont progressé de 32,8 % en glissement annuel.

Plus tard dans la journée de jeudi, le spécialiste des véhicules électriques devrait annoncer une hausse de 5 % en glissement annuel de ses livraisons mondiales au cours du dernier trimestre, à 402 780 véhicules, soutenue par une demande plus forte en Europe où la flambée des prix des carburants, suite au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, a incité davantage de consommateurs à se tourner vers les véhicules électriques.

La reprise en Europe et la demande soutenue en Chine devraient contribuer à compenser la baisse des ventes en Amérique du Nord.

Malgré tout, ces résultats pourraient permettre à son principal rival chinois, BYD 1211.HK 002594.SZ , de reprendre le titre de premier vendeur mondial de véhicules électriques après l’avoir brièvement cédé à Tesla au premier trimestre.

BYD, qui a enregistré en juin une croissance de ses ventes pour le deuxième mois consécutif, a vendu 557 090 véhicules électriques à batterie dans le monde au deuxième trimestre, soulignant ainsi la vigueur de son expansion à l’international, notamment en Europe, alors que le constructeur cherche à se diversifier au-delà du marché intérieur chinois, où la concurrence est féroce.