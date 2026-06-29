Les ventes de Toyota ont reculé pour le quatrième mois consécutif en mai, sous l'effet des baisses enregistrées en Chine, aux États-Unis et au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a annoncé lundi que ses ventes mondiales de véhicules avaient reculé pour le quatrième mois consécutif en mai, les baisses enregistrées en Chine et au Moyen-Orient ayant pesé sur les résultats globaux.

* Les ventes mondiales ont reculé de 7,2% en glissement annuel pour s’établir à 834.279 véhicules, a indiqué Toyota dans un communiqué. Les ventes à l’étranger ont chuté de 9,6%, tandis que celles au Japon ont progressé de 11,1%, soutenues par une forte demande pour des modèles tels que le RAV4 et le bZ4X.

* Par région, les ventes en Chine ont chuté de 31,7% dans un contexte de marché difficile, en partie dû à la hausse des prix de l'essence, tandis que celles au Moyen-Orient ont dégringolé de 38,6%. Aux États-Unis, premier marché de Toyota, elles ont légèrement reculé de 0,6%.

* La production mondiale a reculé de 5,5% par rapport à l’année précédente, la baisse de 3,8% aux États-Unis et celle de 13,3% en Asie ayant compensé la hausse enregistrée au Japon.

* Les chiffres de Toyota incluent ceux de sa marque de luxe, Lexus.