Photos de vêtements: Shein débouté à Londres face à Temu

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant du prêt-à-porter en ligne Shein a été débouté jeudi par la justice britannique contre le site de commerce en ligne chinois Temu, à qui il reprochait l'utilisation non autorisée de photographies de vêtements protégées par le droit d'auteur.

Fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, Shein est une figure de "l'ultra fast fashion", basée sur le renouvellement rapide de collections à très petits prix, en ciblant une clientèle jeune sur les réseaux sociaux.

Temu, qui connaît une progression fulgurante depuis son lancement en Europe en 2023, grâce à une stratégie de prix cassés, propose un choix pléthorique de produits: vêtements, jouets, décoration, outils, high-tech...

Le litige portait sur des fiches produits mises en ligne sur le site britannique de Temu par des vendeurs tiers, utilisant notamment des photos prises par des employés de Shein mais aussi des images de fournisseurs et d'agences.

Temu avait renoncé à contester les droits d'auteur de Shein sur les photos prises par ses employés et retiré des milliers de fiches produits de son site internet.

Mais pour certaines photographies fournies par des partenaires extérieurs, dont l'un des cas examinés en détail par le tribunal, Shein ne détenait initialement "qu'une licence d'utilisation non exclusive", selon le jugement de la Haute Cour de Londres consulté par l'AFP.

Par ailleurs, si Shein avait aussi fondé sa plainte, à l'origine, sur la reproduction en elle-même des photographies sur le site internet de son rival, l'entreprise avait finalement renoncé à cet argument au motif que "les serveurs de Temu étaient situés en dehors du Royaume-Uni", a précisé la juge Kelyn Bacon.

En outre, "il ressort clairement que, dans la mesure où des violations pourraient être établies", Temu n'en avait pas connaissance, et ne pouvait donc pas être tenu pour responsable des photos publiées par ses vendeurs, a-t-elle tranché.

"Il n'est pas contesté que Shein est propriétaire des milliers de photographies au cœur de cette procédure", a réagi cette entreprise.

Pourtant, Temu "a échappé à toute mise en cause de sa responsabilité au Royaume-Uni simplement parce que les serveurs qui hébergent son site britannique se trouvent en Irlande", a dénoncé Shein.

Contactée par l'AFP, Temu n'avait pas répondu dans l'immédiat.

La Haute Cour a également jugé que Temu pouvait prétendre à une indemnisation de la part de Shein, dont le montant éventuel sera fixé ultérieurement.