La démocratie "remise en cause" : l'extrême-droite et l'extrême-gauche allemandes idéalisent le régime communiste de la RDA, dénonce le gouvernement allemand

L'Allemagne de l'Est, c'était "la Stasi, des cachots de torture et des bandes de la mort le long du mur", a rappelé un responsable politique allemand.

Un militant de l'AFD dans une voiture est-allemande de marque Trabant, à Oranienbaum, en Allemagne, le 28 juin 2026. ( AFP / JENS SCHLUTER )

La RDA subissait une "dictature brutale", et pourtant, les "extrémistes" minimisent les méfaits du régime communiste sur fond de nostalgie croissante de l'ancien régime communiste dans l'est du pays, dénonce jeudi 13 août le gouvernement allemand.

"Les extrémistes de gauche comme de droite tentent actuellement de minimiser délibérément les méfaits de la RDA" , a mis en garde le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer, proche des conservateurs, à l'occasion d'une cérémonie commémorant le 65e anniversaire de l'édification du Mur de Berlin.

"Le régime du SED (parti unique de la RDA, ndlr) était une dictature brutale, sans élections libres, sans liberté de la presse, sans liberté de circulation, mais avec la Stasi (la redoutée police secrète, ndlr), des cachots de torture et des bandes de la mort le long du mur", a ajouté Wolfram Weimer.

La responsable au Bundestag des victimes du SED, Evelyn Zupke, a abondé dans son sens dans le journal Rheinische Post paru jeudi: "Pour certains, la RDA semble de plus en plus belle à mesure que le temps passe (...) On occulte ce que c'était réellement la vie en RDA" .

Le président de l'Union des associations de victimes de la dictature communiste (UOKG), Dieter Dombrowski, a mis en garde contre les dangers croissants qui menacent la démocratie. "La démocratie est de plus en plus souvent remise en cause (...) Cette tendance s'accentue tant à gauche qu'à droite", a-t-il déclaré aux médias de RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

L'AFD chante un hymne communiste

Lors d'un meeting électoral de l'AfD, l'extrême droite allemande, dans la région de Saxe-Anhalt (où ce parti devance de près de 20 points dans les sondages les conservateurs, à quelque trois semaines des élections), on a "chanté l'hymne de la RDA", a dénoncé Dieter Dombrovski.

Cette région à quelque 200 km de Berlin, comptant un peu plus de deux millions d'habitants, pourrait devenir la première à être gouvernée par l'extrême droite en Allemagne. Le candidat de l'AfD, Ulrich Siegmund, né trois semaines après la réunification en 1990, joue sur cette nostalgie auprès de ses électeurs, organisant par exemple des virées en Simson, petite moto érigée en symbole de l'identité est-allemande.

Outre la Saxe-Anhalt le 6 septembre, des élections régionales sont prévues le 20 septembre à Berlin et dans le Mecklembourg Poméranie (nord-est).

Érigé le 13 août 1961, le mur de Berlin a séparé la République démocratique allemande (RDA) communiste de l'Allemagne de l'Ouest pendant 28 ans, avant sa chute le 9 novembre 1989, suivie moins d'un an plus tard de la réunification du pays, le 3 octobre 1990.