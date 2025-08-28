 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les ventes de Toyota en juillet augmentent pour la septième fois grâce à la forte demande de véhicules électriques en Amérique du Nord et en Chine
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes mondiales de Toyota Motor 7203.T ont augmenté en juillet pour le septième mois consécutif, grâce à une demande robuste en Amérique du Nord et aux bonnes performances des modèles hybrides et de véhicules électriques en Chine, a déclaré la constructrice automobile japonaise jeudi.

Les ventes mondiales de l'entreprise ont augmenté de 4,8 % en glissement annuel pour atteindre 899 449 véhicules en juillet, un record pour ce mois.

Toyota Motor, la plus grande constructrice automobile au monde, a vu sa production mondiale de véhicules augmenter de 5,3 % en juillet, sa deuxième hausse mensuelle consécutive et un record pour le mois, grâce à une forte demande en Amérique du Nord et en Chine.

Les chiffres de production et de vente incluent la marque de luxe Lexus de Toyota.

