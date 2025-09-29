Les ventes de Toyota en août augmentent pour le huitième mois grâce à une forte demande américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a déclaré lundi que ses ventes mondiales avaient augmenté pour un huitième mois consécutif en août, la forte demande pour certains de ses modèles hybrides aux Etats-Unis ayant compensé une performance plus faible au Japon.

Les ventes mondiales du constructeur automobile ont augmenté de 2,2 % en glissement annuel pour atteindre 844 963 véhicules en août, aidées par un bond de 13,6 % aux États-Unis, mais les ventes sur son marché intérieur ont chuté de 12,1 %.

Sa production mondiale de véhicules a augmenté de 4,9 %, soit un troisième mois consécutif de croissance.

Les chiffres de production et de vente incluent la marque de luxe Lexus de Toyota.