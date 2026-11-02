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Les ventes de Tesla neuves en Espagne ont augmenté de 271 % en glissement annuel en octobre
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 12:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures neuves de Tesla ( TSLA.O ) en Espagne ont bondi de 271,2 % en octobre par rapport au même mois de l’année dernière, pour atteindre 1 459 véhicules, selon les données d’immatriculation publiées lundi par l’association professionnelle ANFAC.

Au cours des dix premiers mois de l'année, les ventes de voitures Tesla en Espagne ont augmenté de 17,6 % par rapport à la même période en 2025, tandis que les ventes totales de véhicules électrifiés, une catégorie qui regroupe à la fois les véhicules entièrement électriques et les hybrides, ont progressé de 37,6 %.

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