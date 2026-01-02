 Aller au contenu principal
Les ventes de Tesla au Portugal ont chuté de 13 % en décembre
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 09:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla

TSLA.O au Portugal ont chuté de 12,7 % en décembre par rapport à l'année précédente, à 1 207 unités, a déclaré vendredi l'association de l'industrie automobile du pays, l'ACAP.

En 2025, les ventes de Tesla ont chuté de 22,3 % pour atteindre 7 585 unités.

Véhicules électriques

