Les ventes de Tesla au Portugal ont bondi de 186 % en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les véhicules électriques légers aux paragraphes 1 et 2)

Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O au Portugal ont augmenté de 186,1 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 412 unités, tandis que les immatriculations de véhicules électriques légers ont progressé de 61,4 %, a indiqué lundi l'association de l'industrie automobile du pays, l'ACAP.

Sur la période janvier-octobre, les ventes de Tesla au Portugal ont progressé de 62,5 % pour atteindre 9.673 unités, tandis que le total des ventes de toutes les voitures électriques légères a augmenté de 50,5 %, a-t-elle ajouté.