Les ventes de Tesla au Portugal chutent de 59 % en octobre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O au Portugal ont chuté de 58,7% en octobre par rapport à l'année précédente pour atteindre 144 unités, a déclaré lundi l'association de l'industrie automobile du pays, l'ACAP.

Au cours de la période janvier-octobre, les ventes de Tesla ont chuté de 21,4 % pour atteindre 5 953 unités, a indiqué l'association.

Véhicules électriques

Valeurs associées

