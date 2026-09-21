Les ventes de robots humanoïdes ont atteint les 7.000 unités dans le monde l'année dernière

Un robot humanoïde., dans une usine. (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)

Environ 7 000 robots humanoïdes ont été vendus dans le monde l'année dernière à des fins industrielles et de services professionnels, selon les chiffres compilés par la Fédération internationale de robotique.

Ce chiffre relativement modeste contraste avec les prévisions d'un boom dans les années à venir, notamment en Chine, premier marché mondial des robots industriels, qui a présenté le mois dernier des humanoïdes pratiquant la course à pied et la boxe lors de ses jeux robotiques.

Pour être considéré comme humanoïde selon les critères de l'IFR, un robot doit avoir une apparence semblable à celle d'un humain et fonctionner de manière autonome dans un environnement conçu pour les humains. Il n'est pas nécessaire qu'il possède des jambes.

Les données de l'IFR, examinées par Reuters avant leur publication, constituent l'un des premiers bilans à l'échelle du secteur concernant une technologie qui attire des milliards de dollars d'investissements et donne lieu à des démonstrations impressionnantes.

Toutefois, le nombre d'humanoïdes reste « une fraction » de la population totale de robots à l'échelle mondiale, a déclaré à Reuters Susanne Bieller, secrétaire générale de l'IFR, dont le siège est à Francfort.

À titre de comparaison, environ 542.000 robots industriels classiques seront installés en 2024 et on estime à 199.000 le nombre de robots de service vendus cette année-là pour être utilisés dans les transports, l'hôtellerie et le nettoyage. Les données de 2025 concernant les robots industriels et de service seront publiées le 24 septembre.

Mme Bieller a précisé que parmi les humanoïdes vendus en 2025, beaucoup n'effectuaient pas de tâches productives, mais avaient été achetés par des instituts de recherche ou des entreprises qui les utilisaient pour générer des données destinées à améliorer les modèles d'IA.

Les constructeurs automobiles, qui comptent parmi les premiers à avoir adopté cette technologie, mènent actuellement des projets pilotes avec «un nombre de robots à un chiffre, voire parfois à deux chiffres, dans leurs usines», a précisé Mme Bieller.

L'IFR compile des statistiques sur la robotique depuis trois décennies et a commencé, pour la première fois, à collecter des données sur les humanoïdes parallèlement à ses chiffres bien plus importants concernant les robots industriels et les robots de service.

Bank of America Global Research estime que 90.000 robots humanoïdes seront livrés cette année et 1,2 million d'ici 2030. Le décompte de l'IFR repose sur les données des fournisseurs et des associations industrielles nationales; il exclut les robots humanoïdes grand public et militaires, tandis que les robots médicaux sont classés séparément.

par Toby Sterling

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))