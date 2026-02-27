Les ventes de pétrole dans le cadre de l'accord entre les États-Unis et le Venezuela devraient atteindre 2 milliards de dollars d'ici à la fin du mois de février, selon les États-Unis

(Ajout d'une citation du secrétaire américain à l'énergie; paragraphes 4,6) par Sheila Dang

Les ventes dans le cadre d'un accord phare de fourniture de pétrole entre le Venezuela et les États-Unis devraient atteindre 2 milliards de dollars d'ici la fin du mois, a déclaré le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, à des journalistes au Texas jeudi.

Les États-Unis ont pris le contrôle des exportations de pétrole du Venezuela peu après que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro au début du mois de janvier, les recettes allant à un fonds supervisé par les États-Unis au Qatar.

Depuis lors, les sociétés de négoce Vitol et Trafigura commercialisent la part du lion du pétrole du pays de l'OPEP dans le cadre du pacte, tandis que les partenaires de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, notamment Chevron CVX.N , augmentent leur production et leurs expéditions.

Au début du mois de février, M. Wright prévoyait que les ventes de pétrole du pays atteindraient 5 milliards de dollars dans quelques mois.

L'augmentation des exportations permet déjà au brut et au carburant vénézuéliens de revenir sur des marchés qui ne les avaient pas vus arriver depuis des mois, voire des années. D'autres clients en Asie et en Europe sont en train de négocier des accords pour importer bientôt, et 40 millions de barils devraient avoir été vendus d'ici la fin février à environ 50 dollars le baril, a déclaré M. Wright. L'objectif initial du pacte était de vendre entre 30 et 50 millions de barils, comme l'avait déclaré le président américain Donald Trump .

"La plupart de ce pétrole ira ici, sur la côte américaine du Golfe du Mexique, mais aussi en Inde, en Asie et en Europe", a déclaré M. Wright. "Chaque baril produit sera vendu, la question est donc de savoir où."

Les raffineries chinoises indépendantes qui importaient auparavant du pétrole sanctionné peuvent désormais acheter du brut vénézuélien sur le marché libre, a indiqué M. Wright. M. Trump a déclaré que les cargaisons de pétrole ne seraient vendues qu'au prix du marché.

M. Wright a également indiqué que des millions de barils de pétrole vénézuélien actuellement stockés dans les eaux vénézuéliennes étaient en cours de vente.