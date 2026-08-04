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Les ventes de McDonald's aux États-Unis déçoivent, les offres promotionnelles ne parvenant pas à attirer suffisamment de clients
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de « actions » au paragraphe 14) par Savyata Mishra

McDonald's MCD.N n'a pas atteint mardi les attentes en matière de croissance des ventes aux États-Unis pour le deuxième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses au restaurant en raison des inquiétudes économiques, et ce malgré les offres promotionnelles proposées par le géant du hamburger pour attirer une clientèle aux revenus modestes.

Les ventes à périmètre constant sur le plus grand marché de McDonald's ont progressé de 0,8 %, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,06 %, selon les données compilées par LSEG. Le rythme de croissance aux États-Unis était de 2,5 % il y a un an.

La hausse des prix des produits de première nécessité et du carburant a réduit le budget consacré aux repas à l'extérieur par les consommateurs à faibles revenus, qui constituent une clientèle clé pour McDonald's.

« Bien que notre stratégie porte ses fruits partout dans le monde, nous voyons là une opportunité de placer la barre plus haut aux États-Unis et d’accélérer nos performances sur notre plus grand marché », a déclaré le directeur général Chris Kempczinski.

Il avait averti en mai que l’incertitude macroéconomique croissante, notamment les inquiétudes liées au conflit avec l’Iran, pesait sur les dépenses de consommation.

McDonald's a passé l'année écoulée à miser fortement sur des prix abordables et des promotions pour défendre ses parts de marché face à la concurrence de plus en plus intense des chaînes de restauration rapide, des supérettes et de la consommation de repas à domicile.

Parmi ses initiatives figuraient une plateforme McValue remaniée, un menu à moins de 3 dollars, des offres de petit-déjeuner à prix réduit et un développement accru de l’offre de boissons spécialisées telles que les « refreshers » et les sodas artisanaux.

Ces initiatives ont été contrebalancées par une demande modérée et des comparaisons difficiles avec l’année précédente, l’entreprise ayant dépassé les promotions à succès sur les menus sur le thème de Minecraft et les Snack Wrap qui avaient stimulé la fréquentation.

À l’échelle mondiale, le chiffre d’affaires à périmètre constant a progressé de 1,3 %, marquant un ralentissement par rapport à la hausse de 3,8 % enregistrée il y a un an. Le chiffre d’affaires du segment des marchés internationaux gérés par McDonald’s, qui comprend les principaux pays d’Europe, a augmenté de 1,5 %, contre 4 % un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à un affaiblissement de la demande dans la région, la hausse des coûts énergétiques et la vague de chaleur ayant freiné les dépenses liées aux repas au restaurant.

Les ventes de son segment d’activité, où les restaurants sont gérés par des partenaires locaux, ont ralenti à 1,9 %, contre 5,6 % il y a un an.

Le résultat net du deuxième trimestre a progressé de 5 % pour atteindre 2,36 milliards de dollars. Sur une base ajustée, McDonald's a enregistré un bénéfice par action de 3,38 dollars, contre 3,19 dollars un an plus tôt.

L'action de la société, qui avait perdu près de 13 % de sa valeur cette année, a progressé d'environ 2,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

McDonald's a également nommé Skye Anderson, un pilier de l'entreprise, à la tête de ses activités aux États-Unis, en remplacement de Joe Erlinger, qui quitte la chaîne de restauration rapide après plus de deux décennies.

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