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Les ventes de Cofidur reculent au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 18:27
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Le conseil d'administration de Cofidur SA, réuni sous la présidence de Monsieur Dupoiron le 3 septembre 2026, a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2026. Sur cette période, le chiffre d'affaires consolidé est en léger recul à 40,5 millions d'euros contre 43,6 millions d'euros au premier semestre 2025.

Cependant, sur les six premiers mois de l'année 2026, le taux de marge est en amélioration ( 5%) ainsi que le résultat d'exploitation à 846 000 EUR (vs 31 000 EUR il y a un an) et le résultat net à 559 000 EUR (vs 29 000 il y a un an).

"Les différents conflits, conjugués à des besoins accrus en électronique de certains secteurs comme l'IA, provoquent des allongements de délais, des allocations et des hausses tarifaires sur les circuits imprimés et certains composants. Les perspectives du 2e semestre sont encourageantes mais contraintes par ces nouvelles difficultés d'approvisionnement", a fait savoir dans un communiqué le groupe spécialisé dans les prestations de sous-traitance électronique.

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