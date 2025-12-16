Les ventes de Children's Place baissent au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions du distributeur de vêtements Children's Place PLCE.O ont baissé d'environ 25 % à 5,45 $ après la cloche

** La société annonce une baisse de ses ventes au troisième trimestre et une perte due à la faiblesse de son activité de commerce électronique

** Les résultats du troisième trimestre reflètent les défis que nous rencontrons dans notre activité de commerce électronique, avec des périodes de forte volatilité alors que nous mettons en œuvre notre transformation stratégique", a déclaré le directeur général Muhammad Umair

** Co s'attend à ce que les tarifs douaniers augmentent les coûts de 15 à 20 millions de dollars pour l'année fiscale 25, ce qui est inférieur à ses prévisions antérieures de 20 à 25 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre diminue de 13 % pour atteindre 339,5 millions de dollars

** La société annonce une perte ajustée de 18 cents par action pour le troisième trimestre, contre un bénéfice de 2,04 dollars par action un an plus tôt

** Co s'attend à un impact tarifaire supplémentaire de 25 à 30 millions de dollars au cours du premier semestre de l'année fiscale 26

** A la dernière clôture, PLCE était en baisse de ~31% depuis le début de l'année