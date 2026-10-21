Les ventes de Bureau Veritas en forme au 3e trimestre

Bureau Veritas, géant de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, a publié mercredi des ventes en hausse de 10,1 % au troisième trimestre, à 1,57 milliard d'euros, confirmant ses perspectives 2026.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Bénéficiant de "tendances de marché favorables", l'entreprise confirme ses perspectives rehaussées fin juillet, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre, "modérée à élevée" (à périmètre et taux de change constants). À l'issue du premier trimestre, l'ambition était une croissance "modérée à un chiffre".

"Nous poursuivrons notre stratégie disciplinée de fusions-acquisitions afin d'atteindre notre objectif", a déclaré la directrice générale Hinda Gharbi, dans un communiqué de presse, rappelant que l'entreprise évolue dans un "environnement géopolitique et macroéconomique volatil".

Bureau Veritas, qui emploie 82.000 personnes, fait partie du CAC 40, l'indice des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, depuis fin 2024. Elle a dégagé 588 millions d'euros de bénéfice net en 2025.

Depuis l'été dernier, le groupe décline ses résultats en quatre divisions, toutes en croissance : Bâtiment et Infrastructures (+13,7 %), Tests et Services Produits (+9,2 %), Activités Industrielles et Matières Premières (+8,7 %), ainsi qu'une branche Business Assurance (+4,4 %).

Fin septembre, le groupe avait annoncé son ambition de tripler son chiffre d'affaires dans l'intelligence artificielle (IA) d'ici 2030 pour atteindre un milliard d'euros. Elle considère l'IA comme un "catalyseur de croissance", notamment sur les "marchés des actifs critiques", "l'assurance des systèmes d'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'intégrité des données ou la surveillance automatisée".

Fournissant des services dans 140 pays, Bureau Veritas se targue d'une "performance solide" dans l'ensemble des régions, notamment en Asie-Pacifique où elle a réalisé près d'un tiers de son chiffre d'affaires, avec une croissance organique de 8,6 % "tirée par une activité soutenue en Chine et en Asie du Sud".

En Europe, où elle a enregistré une croissance de 2,6 %, elle dit avoir bénéficié d'une "bonne dynamique" au Royaume-Uni, en Italie et en France.