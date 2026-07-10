Les ventes de BMW reculent au deuxième trimestre

Pénalisé par le plongeon du marché asiatique, BMW a dévoilé un léger repli de ses ventes mondiales entre avril et juin, mais affiche une bonne santé sur l'électrique en Europe.

Le groupe automobile allemand a annoncé avoir livré 1,15 million de véhicules dans le monde au deuxième trimestre, concédant un repli de 4,2% sur un an, plombé par une baisse significative de la demande en Chine et dans la région Asie-Pacifique.

Les ventes ont progressé de 5,4% en Europe et de 3,9% aux Etats-Unis, où la marque surperforme le marché global grâce au succès de ses modèles X.

Dans l'électrique, le groupe a pu compter sur la montée en puissance de sa plateforme Neue Klasse. BMW a livré près de 117 000 véhicules 100% électriques (BEV) au deuxième trimestre ( 5,2%).

Malgré les vents contraires en Asie, la direction se veut confiante pour la seconde moitié de l'année, misant sur le lancement commercial de la berline électrique i3 et du nouveau X5 pour maintenir sa dynamique.