Les ventes d'Unilever dépassent les prévisions grâce à une forte demande de produits de beauté et à des prix plus fermes

L'entreprise maintient inchangées ses perspectives pour 2025

Elle continue de s'attendre à ce que la scission des glaces soit achevée au quatrième trimestre

Les ventes en Amérique du Nord augmentent de 5,5 % au troisième trimestre

La croissance des ventes sous-jacentes d'Unilever ULVR.L au troisième trimestre a dépassé les attentes du marché jeudi, grâce à ses produits de beauté en Amérique du Nord et dans les marchés émergents, et la société a maintenu ses perspectives annuelles inchangées.

Unilever, propriétaire du savon Dove et de la mayonnaise Hellmann's, s'est concentré ces dernières années sur les produits haut de gamme à forte marge grâce à l'innovation et aux acquisitions, en particulier dans le domaine des produits de beauté et des soins personnels, tout en cherchant à se développer sur les marchés clés que sont l'Inde et les États-Unis.

À l'instar de ses homologues du secteur des biens de consommation, l'entreprise est également en train de rationaliser ses activités ( ), de réduire ses coûts et de chercher à renforcer ses marges sous la direction de son nouveau directeur général, Fernando Fernandez, alors qu'elle est confrontée à la morosité des consommateurs et à l'incertitude économique.

"Nous façonnons un portefeuille de marques construit pour l'avenir - avec plus de produits de beauté, de bien-être et de soins personnels, en donnant la priorité aux segments haut de gamme et au commerce numérique, et en ancrant notre croissance aux États-Unis et en Inde", a déclaré Fernandez, qui a pris la barre en mars.

Cette semaine, Unilever a retardé la scission de son activité de crèmes glacées dirigée par Magnum, initialement prévue pour le 10 novembre, en raison de la fermeture du gouvernement américain. L'entreprise n'a pas donné d'informations sur le calendrier jeudi, se contentant de réaffirmer qu'elle s'attend à achever la scission d'ici la fin de l'année.

La cotation de Magnum représente un test crucial pour Fernandez, qui cherche à secouer le géant des biens de consommation.

L'unité de crème glacée d'Unilever, qui possède également les marques Ben & Jerry's et Cornetto, a enregistré une croissance des ventes de 3,7 % au cours du trimestre.

Toutes activités confondues, les ventes d'Unilever ont augmenté de plus de 3 %, les ventes de l'unité beauté et bien-être ayant progressé de 5,1 %.

L'Amérique du Nord a enregistré une croissance de 5,5 % grâce au volume des produits de soins personnels et de beauté, tandis que la Chine et l'Indonésie ont renoué avec la croissance des ventes au cours de la période.

La société de biens de consommation, qui possède également des marques telles que Vaseline et Liquid I.V., a annoncé une croissance des ventes sous-jacentes de 3,9 % au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 3,7 % d'après un sondage compilé par la société, tout en maintenant inchangées ses perspectives pour 2025.

La croissance des ventes s'est accélérée par rapport aux 3,8 % du deuxième trimestre.

La croissance des prix au cours du trimestre a été plus forte que prévu, à 2,4 %. Les analystes s'attendaient à une croissance des prix de 2,2 %.

Unilever a déclaré qu'il restait en avance sur le plan de réalisation de 800 millions d'euros d'économies, et qu'il s'attendait à des coûts de restructuration inférieurs d'environ 1,2 % du chiffre d'affaires en 2025.