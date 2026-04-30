Les ventes d'Amgen ont augmenté de 4 % au premier trimestre, et l'entreprise intensifie le développement de médicaments amaigrissants

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* Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 5 % pour atteindre 5,15 dollars, dépassant les prévisions des analystes

* Après que la FDA a proposé de retirer l'autorisation de mise sur le marché de Tavneos, Amgen soumet une mise à jour de l'étiquetage concernant la toxicité hépatique

* Amgen poursuit le développement du médicament amaigrissant MariTide avec plusieurs essais de phase 3 en cours

(Ajout d'un paragraphe sur le cours de l'action au paragraphe 2, de commentaires de la société aux paragraphes 6 et 9, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 11) par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a annoncé jeudi que ses ventes de produits au premier trimestre avaient augmenté de 4 %, soutenues par la demande de médicaments contre le cholestérol et les maladies rares, alors que la société poursuit un vaste programme de développement pour son médicament expérimental amaigrissant MariTide .

L'action de la société, qui avait progressé de 2,4 % en séance régulière, reculait de 2 % à 339 dollars après la clôture.

Le bénéfice par action ajusté de cette société de biotechnologie californienne a augmenté de 5 % pour atteindre 5,15 dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 4,76 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,6 milliards de dollars, ce qui correspond à l'estimation moyenne de Wall Street, malgré une baisse de la demande pour ses médicaments contre les maladies osseuses.

Les ventes de produits au premier trimestre ont augmenté de 9 % en volume, tandis que les prix nets et les niveaux de stocks ont chacun baissé de 2 %, ce qui s'est traduit par une croissance des ventes de 4 % d'un trimestre à l'autre.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général Robert Bradway a déclaré que la confiance d'Amgen dans MariTide continuait de croître. La société a lancé deux nouvelles études, dont un essai visant à évaluer les résultats obtenus par les patients passant d'un médicament GLP-1 injectable hebdomadaire à MariTide, qui n'est administré que quatre ou six fois par an, a-t-il précisé.

Amgen mène actuellement un large éventail d'essais de phase 3 sur MariTide dans le domaine de l'obésité et des affections associées, notamment les maladies cardiaques et l'apnée du sommeil.

En début de semaine, la Food and Drug Administration américaine a proposé de retirer l'autorisation de mise sur le marché du Tavneos, le médicament d'Amgen destiné au traitement des maladies auto-immunes, invoquant un manque d'efficacité prouvée et ce qu'elle a qualifié de fausses déclarations dans la demande initiale.

Amgen a déclaré être en discussion avec l'agence et avoir soumis une modification de la notice qui fournirait davantage d'informations sur la toxicité hépatique liée au médicament, dont les ventes ont augmenté de 32 % au premier trimestre pour atteindre 114 millions de dollars.

"Nous avons confiance dans le profil bénéfice/risque de ce médicament", a déclaré Jay Bradner, directeur scientifique d'Amgen.

Les ventes trimestrielles du médicament contre le cholestérol Repatha ont augmenté de 34 % pour atteindre 876 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 835 millions de dollars.

Les ventes de Repatha ont été le "point fort" du trimestre, a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi Research, dans une note. Les résultats des autres produits ont été mitigés et la légère révision à la hausse des prévisions annuelles d'Amgen "ne change pas significativement la donne", a-t-il ajouté.

Les ventes du médicament contre l'ostéoporose Prolia ont chuté de 34 % pour s'établir à 727 millions de dollars, manquant les estimations des analystes de 831 millions de dollars, l'expiration des brevets ayant entraîné une concurrence accrue.

Pour l'ensemble de l'année 2026, Amgen a légèrement relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté, les portant à une fourchette comprise entre 21,70 et 23,10 dollars, contre une prévision précédente de 21,60 à 23,00 dollars. Ses estimations de chiffre d'affaires ont été revues à la hausse, passant de 37 à 38,4 milliards de dollars à une fourchette de 37,1 à 38,5 milliards de dollars.