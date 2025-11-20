 Aller au contenu principal
Les ventes comparables de GAP dépassent les estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de Gap, le détaillant de vêtements Old Navy, GAP.N , ont augmenté de 4 % à 23,97 $ après la cloche

** Les ventes comparables de la société au troisième trimestre ont augmenté de 5 %, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 3,26 %, selon les données de LSEG

** Gap a réitéré sa prévision d'un impact tarifaire sur sa marge d'exploitation annuelle entre 100 et 110 points de base

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre augmente de 3 % pour atteindre 3,94 milliards de dollars, dépassant de peu les attentes de 3,91 milliards de dollars

** L'action est en baisse de 2,5 % depuis le début de l'année

