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Les ventes au détail aux États-Unis ont dépassé les prévisions en septembre, en raison de la hausse des prix de l'essence
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes au détail aux États-Unis ont progressé plus que prévu en septembre, portées par la hausse des prix de l'essence, mais les dépenses dans les autres secteurs sont restées modérées, ce qui pourrait tempérer les prévisions des économistes quant à un nouveau trimestre de forte croissance des dépenses de consommation.

Les ventes au détail ont progressé de 0,8 % le mois dernier, après un bond de 1,3 % (chiffre révisé à la hausse) en août, a indiqué jeudi le Bureau du recensement du département du Commerce . Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3 % des ventes au détail, qui concernent principalement des biens et ne sont pas corrigées de l'inflation.

Les estimations allaient d’une stagnation à une hausse de 0,7 %. Le Bureau du recensement a révisé le mois dernier ses estimations des ventes au détail afin de tenir compte de corrections historiques et d’intégrer de nouvelles données d’enquête.

Avant ces révisions, les ventes au détail du mois d’août avaient été estimées à +1,2 %, avant d’être ramenées à +1,1 %.

La hausse des prix de l’essence a été le principal facteur à l’origine de la progression des ventes au détail le mois dernier. Les prix de l’essence ont bondi de 7,1 % en septembre, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), ce qui a entraîné une hausse de l’inflation au cours de ce mois.

Le choc des prix du pétrole provoqué par la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran pèse sur les consommateurs, en particulier ceux situés dans la partie inférieure de ce que les économistes appellent une « économie en forme de K ».

Les salaires corrigés de l’inflation ont de nouveau baissé en septembre. Bien que les consommateurs aient continué à dépenser, ce sont les ménages aux revenus les plus élevés qui portent l’essentiel de l’effort, en partie grâce aux gains enregistrés sur les marchés boursiers.

Le "Beige Book" publié mercredi par la Réserve fédérale indique que la plupart des districts ont "signalé peu ou pas de changement dans les dépenses globales de consommation" entre fin août et début octobre. Il note que même dans des districts comme Dallas, où les entreprises ont fait état de ventes au détail solides, "certains rapports font état d’une plus grande prudence dans les dépenses de la part des clients à faibles revenus".

Le Bank of America Institute a signalé cette semaine une augmentation du recours aux formules "acheter maintenant, payer plus tard" (BNPL). S'il a précisé que cette tendance n'était pas "excessivement préoccupante", il a ajouté que "près d'un ménage sur cinq utilisant le BNPL avait un remboursement supérieur à 500 dollars".

Les ventes au détail, hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, ont légèrement progressé de 0,1 % le mois dernier après avoir bondi de 1,2 % en août, a indiqué le Bureau du recensement.

Les économistes avaient prévu une hausse de 0,3 % de ces ventes au détail dites "de base", qui correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut.

Les économistes s’attendent à ce que les dépenses de consommation aient progressé à un taux annualisé d’environ 3,4 % au troisième trimestre, après une hausse de 3,8 % au cours du trimestre avril-juin.

Les estimations de croissance pour le trimestre juillet-septembre s’établissent autour de 3,0 %. L’économie a progressé de 2,2 % au deuxième trimestre.

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