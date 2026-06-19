Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 1,2 % en mai, soit plus que prévu, selon l'ONS

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Les chiffres officiels publiés vendredi indiquent que le volume des ventes au détail au Royaume-Uni a progressé de 1,2 % en glissement mensuel en mai.

Un sondage Reuters auprès d'économistes prévoyait majoritairement une hausse mensuelle de 0,5 % des volumes de ventes.

Par rapport à l'année précédente, les volumes ont augmenté de 3,2%, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 1,9 %.

Plus tôt vendredi, une enquête a révélé que la confiance des consommateurs était restée stable en juin, mais que les jeunes se montraient les moins optimistes depuis deux ans concernant l'économie et leur situation financière personnelle, et que les ménages étaient les moins disposés à effectuer des achats importants depuis janvier 2025.

Les grands distributeurs britanniques ont souligné que le conflit au Moyen-Orient continuait de susciter des incertitudes chez les consommateurs. Bien qu’ils aient relevé certains motifs d’optimisme à la suite de l’accord provisoire conclu par le président américain Donald Trump avec l’Iran, ils continuent de surveiller de près l’impact de cette situation sur leurs coûts.

Les groupes de supermarchés Tesco TSCO.L et Morrisons ont tous deux fait état d’un ralentissement de la croissance de leurs ventes depuis le début du conflit. Tesco, leader du secteur, a déclaré qu’une période de beau temps stimulerait davantage les ventes que les bons résultats de l’Angleterre et de l’Écosse lors de la Coupe du monde de football masculin.