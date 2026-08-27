Les valeurs technologiques soutiennent Wall Street, Nvidia apaisant les inquiétudes liées à la croissance du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow 0,32 %, S&P 0,58 %, Nasdaq 1,19 %

* Les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia apaisent les craintes concernant la demande en matière d'IA

* Salesforce bondit de plus de 20 % après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse

* Les marchés attendent le discours de Warsh à Jackson Hole

(Le point sur les échanges en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a surperformé ses concurrents jeudi après que les résultats exceptionnels de Nvidia ont réaffirmé la vigueur du boom de l'IA et alimenté la hausse des valeurs technologiques.

L'action Nvidia NVDA.O a bondi de 7,5 % après que les prévisions solides du géant des puces électroniques ont répondu aux attentes élevées des investisseurs, renforçant l'idée que la reprise technologique a encore de beaux jours devant elle, alors que les entreprises au cœur du développement de l'IA continuent d'afficher une croissance impressionnante.

« Les résultats de Nvidia montrent que la demande liée au boom de l’IA ne faiblit pas… même si la réalisation de cette croissance devient plus coûteuse et nécessite davantage de capitaux », a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

« Sa capacité à augmenter ses prix devrait contribuer à la reprise des marges… mais elle ne peut pas échapper entièrement aux pressions sur l’offre. »

Nvidia a averti que les pénuries de composants de mémoire pourraient freiner le rythme de croissance du secteur.

Les actions américaines liées aux puces électroniques ont globalement progressé, l’indice des semi-conducteurs .SOX gagnant 1,5 %.

Le secteur des technologies de l’information du S&P 500

.SPLRCT a progressé de 2,6 %, devenant ainsi le seul secteur en hausse parmi les 11 composantes du S&P 500.

Salesforce CRM.N a bondi de 20,2 % après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices , et lancé un nouveau plug-in intégré aux modèles d’IA « Claude » d’Anthropic. Le titre a été le principal moteur de la hausse de l’indice Dow Jones des valeurs vedettes et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière en six ans.

CrowdStrike CRWD.O a grimpé de 18 % après que le fournisseur de logiciels de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Ces deux annonces ont apaisé les craintes selon lesquelles les outils d’IA avancés pourraient bouleverser le secteur traditionnel des logiciels, stimulant ainsi l’appétit des investisseurs pour les valeurs logicielles malmenées et réduisant l’écart avec les semi-conducteurs, considérés comme les principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA.

D'autres entreprises de logiciels, telles que ServiceNow

NOW.O et Palo Alto Networks PANW.O , ont progressé respectivement de 8,6 % et 11,5 %.

À 11 h 32 (heure de la côte Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 171,81 points, soit 0,32 %, à 53.635,69. Le S&P 500 .SPX a gagné 44,59 points, soit 0,58 %, à 7.720,29, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 311,01 points, soit 1,19 %, à 26.441,21.

Moderna MRNA.O a chuté de 6,8 % après avoir annoncé une émission d’obligations convertibles d’une valeur de 2 milliards de dollars, tandis que HP HPQ.N a perdu 5,2 % après avoir enregistré une baisse de ses livraisons d’ordinateurs personnels et de ses marges au troisième trimestre.

Le discounter Dollar General DG.N a chuté de 6,5 % après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires annuel .

L'ATTENTION SE RECENTRE SUR LA MACROÉCONOMIE

Les résultats de Nvidia ayant été publiés, l’attention des investisseurs se tourne désormais vers le premier discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole, dans l’espoir d’y trouver des indices sur la position de la banque centrale face aux dernières données sur l’inflation et aux efforts du Trésor américain pour maîtriser les rendements.

« Les investisseurs ont très peu d’expérience quant à la manière dont il (Warsh) s’exprime. Quel que soit le discours qu’il tiendra, il sera appliqué à chaque publication de données au cours de l’année à venir », a déclaré Natalia Lojevsky, directrice générale chez CIFC Asset Management.

La publication mercredi de données sur les dépenses de consommation personnelles , plus élevées que prévu, a brouillé les perspectives de politique monétaire, tempérant quelque peu l’optimisme suscité par un rapport favorable sur l’inflation à la consommation publié plus tôt ce mois-ci.

Deux responsables de la Fed ont, jeudi, fait part de leurs préoccupations persistantes concernant les perspectives d’inflation , réitérant leur position sur les hausses de taux destinées à lutter contre les pressions sur les prix.

Par ailleurs, le nombre de nouveaux Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé pour la deuxième semaine consécutive, tandis que le nombre total a chuté à son plus bas niveau en un mois , signe d'un marché du travail stable.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,03 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,19 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 45 nouveaux plus hauts et 57 nouveaux plus bas.