Les valeurs technologiques s'envolent alors que les résultats de Micron apaisent les craintes liées à l'IA ; le pétrole poursuit sa chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des résultats exceptionnels contribuent à redonner le moral au secteur de l'IA

* Les anticipations croissantes de hausse des taux soutiennent le dollar

* Le yen frôle son plus bas niveau depuis 40 ans alors que le risque d’intervention plane

* Les cours du pétrole reviennent à leurs niveaux d’avant-guerre alors que des pétroliers franchissent le détroit d’Ormuz

(Mise à jour des cours) par Alun John et Ankur Banerjee

Les actions ont bondi jeudi après que les résultats et les prévisions solidesdes fabricants de puces Micron et Qualcomm ont contribué à relancer la hausse liée à l’IA, tandis que le dollar s’est maintenu à un plus haut depuis un anface à ses homologues malgré une baisse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor. Les marchés asiatiques, à forte composante technologique, ont fortement progressé après que Micron MU.O a annoncé que sesclients s'étaient engagés à acheter pour 22 milliards de dollars de ses puces mémoire, tandis que Qualcomm

QCOM.O prévoit 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour son activité de centres de données d'ici 2029.

L'action Micron a progressé de 17 % en pré-ouverture et celle de Qualcomm de 12 %. L'indice japonais Nikkei .N225 a bondi de 4,6 %, l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a gagné 5,4 %, tandis que les contrats à terme sur l'indice américain Nasdaq 100, à forte composante technologique, qui regroupe à la fois Micron et Qualcomm, ont progressé de 2,1 %. NQcv1

Les craintes des investisseurs quant au fait que les valorisations des entreprises liées à l’IA soient devenues excessives après des années de hausse ont pesé sur les marchés ces derniers jours, entraînant des séances volatiles — le Nasdaq 100 a chuté de 3,3 % mardi.

« Les résultats l'emportent sur tout le reste », ont déclaré les analystes de Barclays dans une note publiée jeudi. « Les marchés ne sont pas bon marché. Les investisseurs s'attendent à une croissance des bénéfices à deux chiffres jusqu'en 2027, et la marge de manœuvre en cas de déception s'est réduite. »

L’Europe compte moins de valeurs technologiques, et l’indice global STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,7 %, tandis que le sous-indice technologique a gagné 2,2 %. .SX8P

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,65 %.

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LE PÉTROLE RETROUVE SES NIVEAUX D’AVANT LA GUERRE À MESURE QUE LES PÉTROLIERS QUITTENT LE DÉTROIT D’HORMUZ

L’autre fait marquant sur les marchés mondiaux a été le pétrole, dont les prix ont poursuivi leur baisse jeudi alors que les pétroliers bloqués quittaient le détroit d’Ormuz à la suite d’un accord initial visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, apaisant ainsi les craintes liées à l’approvisionnement. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7 % à 73,2 dollars le baril, soit une baisse de 9 % cette semaine qui a effacé tous lesgains enregistrés depuis le début de la guerre.

Le West Texas Intermediate américain CLc1 a reculé de 0,6 % à 69,76 dollars le baril.

Le recul des cours du pétrole pourrait contribuer à réduire certaines pressions inflationnistes,ce qui a entraîné une remontée des obligations d’État tant aux États-Unis qu’en Europe.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a reculé de 1 point de base à 2,86 %, mais a perdu 12 points de base cette semaine, les opérateurs s'interrogeant sur la possibilité d'un nouveau relèvement des taux par la Banque centrale européenne cette année. DE10YT=RR Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans est resté stable jeudi, à 4,40 %, après avoir baissé de 7 points de base la veille. US10YT=RR

Il a légèrement reculé après la publication de données américaines indiquant que l’indice des prix des dépenses de consommationpersonnelles (PCE) avait progressé de 0,4 % en mai, contre une hausse de 0,5 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

Toutefois, le chiffre annuel ayant dépassé les 4 % pour la première fois en trois ans, ces données continuent de soutenir les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, ce qui a entraîné une baisse des rendements américains moins marquée qu’ailleurs eta soutenu le dollar.

L'euro s'échangeait en dernier à1,1339 dollar, soit un cheveu au-dessus de son plus bas niveau depuis 13 mois atteint mercredi, tandis que le yen japonais JPY= est proche de son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, à la veille d'une nouvelle intervention de Tokyo après que la dernière vague d'intervention vers le mois de mai n'ait pas réussi à endiguer la chute de cette monnaie fragile. FRX/

Le yen s’établissait en dernier lieu à 161,87 pour un dollar américain, non loin du plus bas niveau depuis deux ans qu’il a atteint la semaine dernière. Une cassure sous les 161,96 entraînerait le yen à son plus bas niveau depuis 1986.

Le raffermissement du dollar a pesé sur l’or, dont XAU= le cours est passé sous la barre des 4 000 dollars l’once pour la première fois en 2026. L’or au comptant s’échangeait en dernier lieu à 3980 dollars l’once, oscillant près de son plus bas niveau depuis novembre. GOL/