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Wall Street ouvre en hausse, soulagée par les performances de Micron
information fournie par AFP 25/06/2026 à 15:36

Des visiteurs regardent les écrans à la bourse de Tokyo le 1er juin 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Des visiteurs regardent les écrans à la bourse de Tokyo le 1er juin 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, dopée par les résultats records du fabricant américain de puces mémoire Micron, qui rassurent les investisseurs sur la demande pour les solutions d'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, le Nasdaq - à forte coloration technologique - gagnait 0,97%, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,80% et le Dow Jones progressait de 0,67%.

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