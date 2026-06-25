La Cour suprême des États-Unis restreint la portée des poursuites judiciaires liées au Roundup et au cancer

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* Des consommateurs intentent un procès pour un cancer qu'ils attribuent au Roundup

* Bayer affirme que la loi fédérale prévaut sur la législation des États

* L'administration Trump a soutenu Bayer dans cette affaire

par Andrew Chung

La Cour suprême des États-Unis a mis un frein à des milliers de poursuites engagées devant les tribunaux d'État, qui accusaient Bayer BAYGn.DE de ne pas avoir averti les utilisateurs que la substance active contenue dans son désherbant Roundup provoquait le cancer, offrant ainsi jeudi une victoire juridique majeure à l'entreprise allemande.

Dans une décision prise à 7 voix contre 2, les juges ont infirmé le verdict d’un jury du Missouri qui avait accordé 1,25 million de dollars à un homme nommé John Durnell, affirmant avoir reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien après des années d’exposition au glyphosate contenu dans le Roundup. La Cour suprême a donné raison à Bayer en estimant qu’une loi américaine régissant les pesticides empêche les actions en justice pour défaut d’avertissement, intentées en vertu du droit des États, d’aboutir devant les tribunaux.

L’administration du président Donald Trump a soutenu Bayer dans cette affaire.

Bayer a acquis Roundup dans le cadre de son rachat, pour 63 milliards de dollars, de la société agrochimique Monsanto en 2018. Plus de 100.000 plaignants ont intenté des actions devant les tribunaux fédéraux et d’État américains, alléguant un lien avec le cancer, et le laboratoire pharmaceutique et agronomique allemand avait déclaré que ces poursuites pourraient menacer sa capacité à fournir l’herbicide aux agriculteurs.

Cette avalanche de poursuites avait déjà conduit Bayer à retirer le glyphosate de sa version grand public du Roundup. Avant que la Cour suprême ne se prononce, Bayer avait déclaré qu’une décision en sa faveur pourrait mettre fin en grande partie aux litiges liés au Roundup.

La Cour suprême a entendu les plaidoiries dans cette affaire en avril.

Tout au long du litige, l’entreprise a souligné que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) avait constaté à plusieurs reprises que le glyphosate ne provoquait pas de cancer et avait approuvé les étiquettes de ses produits sans y figurer d’avertissement.

Confrontée à une responsabilité potentielle de plusieurs milliards de dollars, Bayer a annoncé en février une proposition d’accord à l’amiable de 7,25 milliards de dollars visant à régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires actuelles et futures. Selon l’entreprise, cet accord n’affecterait pas les demandes d’indemnisation découlant d’appels en cours ou ne relevant pas de l’accord. Celles-ci s’élèvent à près d’un milliard de dollars, a-t-elle précisé.

Ce litige de grande envergure s’articule autour d’une loi américaine intitulée « Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act » (FIFRA), qui régit la vente et l’étiquetage des pesticides et interdit aux États d’imposer des exigences différentes ou supplémentaires.

Cette loi interdit les pesticides « mal étiquetés », c’est-à-dire dont l’étiquette ne comporte pas d’avertissement adéquat pour protéger la santé et l’environnement.

Bayer a fait valoir que les demandes de M. Durnell sont écartées en vertu de cette loi. L’EPA a approuvé à plusieurs reprises des étiquettes ne comportant pas un tel avertissement sur le cancer, démontrant ainsi que ces produits ne sont pas mal étiquetés, a déclaré la société, ajoutant que les étiquettes ne peuvent pas être modifiées de manière substantielle sans l’accord de l’agence.

Les avocats de M. Durnell ont déclaré que, malgré l’enregistrement du Roundup par l’EPA, l’étiquette pouvait toujours être contestée au motif d’un étiquetage trompeur. Ils ont également affirmé que les plaintes de M. Durnell ne sont pas écartées au titre de la préemption, car la loi de l’État du Missouri, qui exige que les produits avertissent de manière adéquate des dangers, impose les mêmes exigences que l’interdiction d’étiquetage trompeur prévue par la FIFRA.

M. Durnell a poursuivi Monsanto devant un tribunal de l’État du Missouri en 2019, affirmant que l’entreprise avait omis d’avertir les utilisateurs des dangers associés au Roundup et au glyphosate.

On lui a diagnostiqué une forme rare et souvent agressive de lymphome non hodgkinien, un cancer qui prend naissance dans les globules blancs, et il a attribué cette maladie à son exposition au Roundup à partir de 1996. Pendant environ 20 ans, il a été chargé de la pulvérisation pour une association de quartier à Saint-Louis, éliminant les mauvaises herbes dans les parcs locaux sans équipement de protection, selon les documents judiciaires.

Un jury a donné raison à Durnell en 2023, et en 2025, une cour d’appel de l’État a confirmé ce verdict.

Certains militants du mouvement « Make America Healthy Again », qui soutient Robert F. Kennedy Jr, secrétaire à la Santé de Trump, ont critiqué le soutien apporté par l’administration Trump à Bayer. Plusieurs groupes représentant les agriculteurs et l’industrie agricole ont également soutenu Bayer dans cette affaire. Plusieurs associations de défense de l’environnement, des travailleurs agricoles et de la santé publique ont quant à elles soutenu M. Durnell.