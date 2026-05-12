Les valeurs technologiques européennes reculent alors qu'OpenAI lance une division dédiée aux entreprises

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12 mai - ** Les actions des sociétés européennes de services informatiques suivent la forte baisse enregistrée par leurs homologues américaines après le lancement par OpenAI d’une division d’une valeur de 4 milliards de dollars et le rachat de la société de conseil en intelligence artificielle Tomoro, ce qui ravive les inquiétudes quant à une possible disruption du secteur

** Les sociétés de services informatiques Capgemini CAPP.PA , Sopra Steria SOPR.PA , Adesso ADNGk.DE , Bechtle BC8G.DE et Cancom COKG.DE reculent toutes de plus de 2 %

** Les valeurs du secteur des logiciels et de la publicité sont également sous pression, avec TeamViewer TMV.DE en baisse de 3,5 %, SAP SAPG.DE en recul de 2 % et Planisware

PLNW.PA en baisse de 3,4 %, tandis que les agences de publicité Publicis PUBP.PA et WPP

WPP.L reculent respectivement de 1,5 % et 4 %

** Le cabinet de conseil numérique Reply REY.MI recule de plus de 2 %, tandis que les groupes d'information et d'éducation Wolters Kluwer WLSNc.AS , RELX REL.L et Pearson PSON.L perdent entre 1 et 3 %

** Ces baisses font suite à une vague de ventes chez leurs homologues américains Cognizant

CTSH.O , Accenture ACN.N , IBM IBM.N et Gartner IT.N , qui ont clôturé la séance précédente en baisse de 2,8 à 4,4 %