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Les valeurs technologiques européennes reculent alors qu'OpenAI lance une division dédiée aux entreprises
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 10:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions des sociétés européennes de services informatiques suivent la forte baisse enregistrée par leurs homologues américaines après le lancement par OpenAI d’une division d’une valeur de 4 milliards de dollars et le rachat de la société de conseil en intelligence artificielle Tomoro, ce qui ravive les inquiétudes quant à une possible disruption du secteur

** Les sociétés de services informatiques Capgemini CAPP.PA , Sopra Steria SOPR.PA , Adesso ADNGk.DE , Bechtle BC8G.DE et Cancom COKG.DE reculent toutes de plus de 2 %

** Les valeurs du secteur des logiciels et de la publicité sont également sous pression, avec TeamViewer TMV.DE en baisse de 3,5 %, SAP SAPG.DE en recul de 2 % et Planisware

PLNW.PA en baisse de 3,4 %, tandis que les agences de publicité Publicis PUBP.PA et WPP

WPP.L reculent respectivement de 1,5 % et 4 %

** Le cabinet de conseil numérique Reply REY.MI recule de plus de 2 %, tandis que les groupes d'information et d'éducation Wolters Kluwer WLSNc.AS , RELX REL.L et Pearson PSON.L perdent entre 1 et 3 %

** Ces baisses font suite à une vague de ventes chez leurs homologues américains Cognizant

CTSH.O , Accenture ACN.N , IBM IBM.N et Gartner IT.N , qui ont clôturé la séance précédente en baisse de 2,8 à 4,4 %

Valeurs associées

ACCENTURE-A
172,410 USD NYSE -4,47%
ADESSO AG .
56,100 EUR XETRA -3,28%
BECHTLE
30,860 EUR XETRA -2,34%
CAPGEMINI
99,6400 EUR Euronext Paris -2,07%
COGNIZANT TECH SO-A
49,2400 USD NASDAQ -4,72%
GARTNER
153,710 USD NYSE -3,10%
IBM
223,570 USD NYSE -2,63%
LIGHTON
4,1100 EUR Euronext Paris -0,84%
PEARSON
1 075,500 GBX LSE -0,92%
PLANISWARE
16,8400 EUR Euronext Paris -2,66%
PUBLICIS GROUPE
77,5600 EUR Euronext Paris -1,35%
RELX
2 410,500 GBX LSE -1,77%
REPLY
93,400 EUR MIL -2,56%
SAP AG O.N.
141,900 EUR XETRA -1,77%
SOPRA STERIA
133,0000 EUR Euronext Paris -2,64%
TEAMVIEWER
5,300 EUR XETRA -3,64%
WOLTERS KLUW
59,9600 EUR Euronext Amsterdam -2,85%
WPP
259,100 GBX LSE -4,07%
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