Les valeurs technologiques australiennes suivent la baisse du Nasdaq et atteignent leur plus bas niveau depuis 7 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 novembre - ** Les actions des sociétés technologiques australiennes .AXIJ chutent de 3,3%, leur niveau le plus bas depuis le 10 avril
** Le sous-indice suit le Nasdaq, qui a terminé en baisse la nuit dernière, car les prévisions trimestrielles optimistes de Nvidia NVDA.O n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs de la durabilité du boom de l'intelligence artificielle .N
** Le secteur chute de 3,1% depuis le début de la semaine, en voie d'enregistrer sa quatrième perte hebdomadaire consécutive
** La société néo-zélandaise Xero XRO.AX perd 1,3% tandis que Megaport MP1.AX chute de plus de 6%
** Les actions ont perdu près de 19% cette année, y compris le mouvement de la journée
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer