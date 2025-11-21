 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 734,29
-2,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs technologiques australiennes suivent la baisse du Nasdaq et atteignent leur plus bas niveau depuis 7 mois
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 01:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions des sociétés technologiques australiennes .AXIJ chutent de 3,3%, leur niveau le plus bas depuis le 10 avril

** Le sous-indice suit le Nasdaq, qui a terminé en baisse la nuit dernière, car les prévisions trimestrielles optimistes de Nvidia NVDA.O n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs de la durabilité du boom de l'intelligence artificielle .N

** Le secteur chute de 3,1% depuis le début de la semaine, en voie d'enregistrer sa quatrième perte hebdomadaire consécutive

** La société néo-zélandaise Xero XRO.AX perd 1,3% tandis que Megaport MP1.AX chute de plus de 6%

** Les actions ont perdu près de 19% cette année, y compris le mouvement de la journée

Valeurs associées

NVIDIA
180,6400 USD NASDAQ -3,15%
XERO
76,7000 USD OTCBB -7,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank