Les valeurs technologiques australiennes suivent la baisse du Nasdaq et atteignent leur plus bas niveau depuis 7 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions des sociétés technologiques australiennes .AXIJ chutent de 3,3%, leur niveau le plus bas depuis le 10 avril

** Le sous-indice suit le Nasdaq, qui a terminé en baisse la nuit dernière, car les prévisions trimestrielles optimistes de Nvidia NVDA.O n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs de la durabilité du boom de l'intelligence artificielle .N

** Le secteur chute de 3,1% depuis le début de la semaine, en voie d'enregistrer sa quatrième perte hebdomadaire consécutive

** La société néo-zélandaise Xero XRO.AX perd 1,3% tandis que Megaport MP1.AX chute de plus de 6%

** Les actions ont perdu près de 19% cette année, y compris le mouvement de la journée