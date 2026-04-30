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Les valeurs technologiques australiennes bondissent après les bons résultats d'Amazon et d'Alphabet
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 07:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Les actions des sociétés technologiques australiennes .AXIJ ont progressé jusqu'à 2,6 %, enregistrant leur meilleure séance depuis le 16 avril

** Le sous-indice suit les résultats positifs d'Amazon AMZN.O et d'Alphabet GOOGL.O

** “Ces résultats positifs (AMZN & GOOGL) ont largement compensé les résultats décevants de Meta” - Tony Sycamore, analyste de marché senior chez IG Markets

** Le géant du secteur WiseTech WTC.AX gagne plus de 4 %, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice de référence ASX200 .AXJO , qui est en baisse à 05h44 GMT

** Xero XRO.AX , coté à l'ASX, progresse de 0,5 %, tandis que NEXTDC NXT.AX gagne 1,3 %

** L'indice AXIJ a perdu près de 19 % cette année, en incluant la hausse du jour

Valeurs associées

ALPHABET-A
384,8000 USD NASDAQ +10,01%
AMAZON.COM
265,0600 USD NASDAQ +2,06%
WISETECH GLOB
26,555 EUR Tradegate +6,24%
WISETECH GLOB
32,9500 USD OTCBB +21,08%
XERO
58,0000 USD OTCBB +1,75%
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