Les valeurs technologiques australiennes bondissent après les bons résultats d'Amazon et d'Alphabet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Les actions des sociétés technologiques australiennes .AXIJ ont progressé jusqu'à 2,6 %, enregistrant leur meilleure séance depuis le 16 avril

** Le sous-indice suit les résultats positifs d'Amazon AMZN.O et d'Alphabet GOOGL.O

** “Ces résultats positifs (AMZN & GOOGL) ont largement compensé les résultats décevants de Meta” - Tony Sycamore, analyste de marché senior chez IG Markets

** Le géant du secteur WiseTech WTC.AX gagne plus de 4 %, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice de référence ASX200 .AXJO , qui est en baisse à 05h44 GMT

** Xero XRO.AX , coté à l'ASX, progresse de 0,5 %, tandis que NEXTDC NXT.AX gagne 1,3 %

** L'indice AXIJ a perdu près de 19 % cette année, en incluant la hausse du jour