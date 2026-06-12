Les valeurs spatiales américaines reculent après l'entrée en bourse de SpaceX

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12 juin - ** Les actions des entreprises spatiales américaineschutent après l'entrée en bourse de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, sur le Nasdaq

** SPCX enregistre une hausse de plus de 20 % lors de son entrée en bourse, portant sa valorisation à plus de 2 000 milliards de dollars

** Les entreprises spatiales avaient connu une forte hausse plus tôt cette année en prévision de cette introduction en bourse

** L'action d'Intuitive Machines LUNR.O recule de 10,1 %, celle de Planet Labs PL.N de 8,8 %, celle de Satellogic

SATL.O de 8,9 % et celle de Virgin Galactic SPCE.N de 26 %

** L'ETF Roundhill Space & Technology MARS.Z recule de 6,4 %, tandis que l'ETF Procure Space UFO.O perd 6 %

** Rocket Lab RKLB.O , qui devrait être intégré à l'indice Nasdaq 100, recule également de 8,7 %

** La société de communications par satellite EchoStar

SATS.O , qui détient des actions SpaceX, recule de 15,9 % – figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500 .SPX

** Les fonds fermés détenant des actions SpaceX affichent des résultats mitigés; le Destiny Tech100 DXYZ.N recule de 16,7 %, tandis que le Fundrise Innovation Fund VCX.N progresse de 5 %