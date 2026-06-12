Les valeurs spatiales américaines reculent à l'approche de la première cotation de SpaceX

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12 juin - ** Les actions des entreprises spatiales américainesreculent en début de séance, effaçant les gains enregistrés avant l'ouverture, à l'approche de la première cotation très attendue de SpaceX, dirigée par Elon Musk SPCX.O

** Jeudi, SpaceX a fixé à 135 dollars par action le prix de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée aux États-Unis, faisant d'elle l'une des entreprises les plus valorisées au monde

** L'introduction en bourse a permis de lever un montant record de 75 milliards de dollars grâce à la vente de 555,56 millions d'actions, valorisant l'entreprise à 1.770 milliards de dollars, un record pour une introduction en bourse

** Les actions du secteur spatialsont en baisse: Intuitive Machines LUNR.O recule de 10,2%, Planet Labs PL.N perd 6,9%, Satellogic SATL.O cède 6,7% et Virgin Galactic SPCE.N chute de 25%

** L'ETF Roundhill Space & Technology MARS.Z recule de 6%, l'ETF Procure Space UFO.O perd 4,8%

** Rocket Lab RKLB.O , qui devrait être intégré à l'indice Nasdaq 100, recule également de 6,7%

** La société de communications par satellite EchoStar

SATS.O , qui détient des actions SpaceX, recule de 9,2% - figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500 .SPX

** Les fonds fermés Destiny Tech100 DXYZ.N et Fundrise Innovation Fund VCX.N , qui détiennent des actions SpaceX, perdent chacun environ 8%