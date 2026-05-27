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Les valeurs spatiales américaines en hausse grâce à l'engouement suscité par l'introduction en bourse de SpaceX
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises spatiales américaines ont continué de grimper mercredi, prolongeant leur récente remontée, les investisseurs pariant que l'entrée en bourse colossale de la société de fusées SpaceX pourrait contraindre Wall Street à repenser en profondeur la manière dont elle évalue l'économie spatiale. La société dirigée par Elon Musk a dévoilé la semaine dernière son dossier d'introduction en bourse (IPO), qui a montré comment le fabricant de fusées mise son avenir sur sa transition vers une puissance de l'IA.

"L'entrée en bourse de SpaceX a servi de catalyseur pour attirer l'attention de la communauté des investisseurs sur les voyages spatiaux et les systèmes de soutien associés", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

"Je ne suis donc pas surpris que les investisseurs commencent à s’intéresser à l’ensemble du secteur et que les actions spatiales suscitent davantage d’attention que d’habitude." Les actions de Rocket Lab RKLB.O ont légèrement progressé de 0,1% et celles de Planet Labs PL.N ont grimpé de 2,5%, après avoir chacune enregistré des gains d’environ 14% lors des deux dernières séances, tandis que celles d’Intuitive Machines

LUNR.O ont bondi de 8,5%. Les sociétés cotées en bourse pourraient bénéficier d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs si SpaceX parvient à maintenir la valorisation colossale qu’elle vise, laquelle repose en grande partie sur les attentes d’ une domination à long terme en matière d’infrastructures et d’une croissance future plutôt que sur les bénéfices à court terme.

En passe de devenir la première introduction en bourse américaine à atteindre les 1 000 milliards de dollars, cette cotation pourrait immédiatement consacrer SpaceX comme l'une des sociétés cotées en bourse les plus valorisées au monde. Elle pourrait également avoir des répercussions considérables sur d'autres sociétés spatiales cotées , dont beaucoup ont eu du mal à maintenir des valorisations élevées malgré la demande croissante en matière de communications par satellite, de services de lancement et d'infrastructures extra-planétaires liées à la défense. Les fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent le secteur aérospatial, notamment l'Ark Space & Defense Innovation ETF

ARKX.N , ont perdu 0,7% mercredi, après avoir grimpé de plus de 7% depuis que SpaceX a dévoilé son dossier la semaine dernière .

Le Roundhill Space and Technology ETF MARS.Z a reculé de 0,5%, tandis que le Procure Space ETF UFO.O a progressé de 0,6%. Les gestionnaires d'ETF et les investisseurs spécialisés dans le secteur spatial s'attendent à ce que cette introduction en bourse attire de nouveaux capitaux vers le secteur, provenant de fonds généralistes qui ont historiquement évité ce type d'entreprises en raison de leur petite taille, de leur volatilité ou de leur liquidité limitée.

Les actions liées à l'espace ont également suscité un vif intérêt de la part des investisseurs particuliers mercredi , des sociétés telles que Momentus MNTS.O , Redwire RDW.O et Sidus Space SIDU.O figurant parmi les 10 titres les plus en vogue sur le forum d'investisseurs particuliers Stocktwits.

Valeurs associées

INTUITIVE MACH RG-A
40,3400 USD NASDAQ +15,72%
MOMENTUS RG-A
19,5000 USD NASDAQ +25,97%
PLANET LABS RG-A
50,470 USD NYSE +4,47%
ROCKET LAB
150,2300 USD NASDAQ +4,91%
SIDUS SPACE RG-A
6,0850 USD NASDAQ -1,85%
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