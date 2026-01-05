 Aller au contenu principal
Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les majors à investir massivement au Venezuela
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:03

soleil couchant et petrole (Crédits: Unsplash - Zbynek Burival)

** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie se redressent en début de marché après l'intervention militaire américaine au Venezuela, pays riche en pétrole, à la fin de la semaine dernière

** Des responsables gouvernementaux demandent aux dirigeants du secteur pétrolier d'investir dans le pays pour relancer le secteur pétrolier vénézuélien, selon des sources

** SLB SLB.N en hausse de 8,7%, Halliburton HAL.N en hausse de 7,5%, Exxon Mobil XOM.N en hausse de 3,4%

** Chevron CVX.N , Baker Hughes BKR.O , ConocoPhillips COP.N et Valero Energy VLO.N en hausse d'environ 6% chacun

** Natasha Kaneva, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez J.P.Morgan, déclare que "les réserves de pétrole combinées du Venezuela, de la Guyane et des États-Unis pourraient donner aux États-Unis environ 30 % des réserves mondiales de pétrole si elles étaient consolidées sous leur influence"

** Kaneva s'attend à ce que Chevron, ExxonMobil et ConocoPhillips soient impliqués au Venezuela

** JPM prévoit une augmentation de la production de pétrole à 2,5 millions de barils/jour au cours de la prochaine décennie en cas de transition politique, de nouveaux investissements et de réformes

** Les prix du brut ont baissé d'environ 0,3% sur la journée; JPM dit que les prix du pétrole n'ont pas encore intégré l'impact baissier O/R

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venezuela

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
47,1400 USD NASDAQ +3,51%
CHEVRON
155,870 USD NYSE +2,28%
CONOCOPHILLIPS
96,700 USD NYSE +3,31%
EXXON MOBIL
122,630 USD NYSE +1,91%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
29,590 USD NYSE +4,72%
Pétrole Brent
60,80 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
57,42 USD Ice Europ +0,23%
SLB
40,205 USD NYSE +4,78%
VALERO ENERGY
165,315 USD NYSE +1,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

