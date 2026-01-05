Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les majors à investir massivement au Venezuela

soleil couchant et petrole (Crédits: Unsplash - Zbynek Burival)

** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie se redressent en début de marché après l'intervention militaire américaine au Venezuela, pays riche en pétrole, à la fin de la semaine dernière

** Des responsables gouvernementaux demandent aux dirigeants du secteur pétrolier d'investir dans le pays pour relancer le secteur pétrolier vénézuélien, selon des sources

** SLB SLB.N en hausse de 8,7%, Halliburton HAL.N en hausse de 7,5%, Exxon Mobil XOM.N en hausse de 3,4%

** Chevron CVX.N , Baker Hughes BKR.O , ConocoPhillips COP.N et Valero Energy VLO.N en hausse d'environ 6% chacun

** Natasha Kaneva, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez J.P.Morgan, déclare que "les réserves de pétrole combinées du Venezuela, de la Guyane et des États-Unis pourraient donner aux États-Unis environ 30 % des réserves mondiales de pétrole si elles étaient consolidées sous leur influence"

** Kaneva s'attend à ce que Chevron, ExxonMobil et ConocoPhillips soient impliqués au Venezuela

** JPM prévoit une augmentation de la production de pétrole à 2,5 millions de barils/jour au cours de la prochaine décennie en cas de transition politique, de nouveaux investissements et de réformes

** Les prix du brut ont baissé d'environ 0,3% sur la journée; JPM dit que les prix du pétrole n'ont pas encore intégré l'impact baissier O/R

