Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les grandes compagnies pétrolières à investir massivement au Venezuela

5 janvier - ** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie se redressent avant le marché après l'intervention militaire américaine au Venezuela, pays riche en pétrole, à la fin de la semaine dernière ** Les gains sont survenus après que Trump a déclaré que les États-Unis avaient besoin d'un "accès total" aux réserves de pétrole du Venezuela à la suite de l'arrestation du président Nicolas Maduro, alimentant les paris que Washington pourrait assouplir les restrictions sur les exportations de brut vénézuélien

** SLB SLB.N en hausse de 9,3%, Halliburton HAL.N en hausse de 10,4%, Exxon Mobil XOM.N en hausse de 4,6%

** Chevron CVX.N , Baker Hughes BKR.O , ConocoPhillips

COP.N et Valero Energy VLO.N en hausse de 7% à 8%

** La Banque Scotia estime que Conocophillips COP.N est le plus grand bénéficiaire potentiel à court terme et que, si le pouvoir est transféré à un candidat pro-occidental, elle pourrait recevoir jusqu'à 10 milliards de dollars pour des réclamations passées et rejoindre les projets Hamaca et Petrozuata

** La société de courtage ajoute que CVX ne recevra pas beaucoup de paiements initiaux uniques, mais son statut de seule société américaine travaillant actuellement dans le pays pourrait lui donner une longueur d'avance

** Les analystes de JP Morgan estiment que "les réserves pétrolières combinées du Venezuela, de la Guyane et des États-Unis pourraient donner aux États-Unis environ 30 % des réserves pétrolières mondiales si elles étaient consolidées sous leur influence" ** JPM prévoit une augmentation de la production de pétrole à 2,5 millions de barils/jour au cours de la prochaine décennie en cas de transition politique, de nouveaux investissements et de réformes

** Les prix du brut ont baissé d'environ 0,3 % sur la journée O/R