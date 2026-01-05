Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les entreprises à investir massivement au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

5 janvier - ** Les actions des sociétés énergétiques se redressent après l'intervention militaire américaine au Venezuela, pays riche en pétrole, à la fin de la semaine dernière

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 1,1 % à 61,43 $ le baril; le West Texas Intermediate américain CLC1 a augmenté de 1,3 % à 58,1 $ le baril

** Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington avait besoin d'un "accès total" aux réserves de pétrole du Venezuela, alimentant les paris selon lesquels les restrictions sur les exportations de brut du pays sud-américain pourraient être assouplies

** Exxon Mobil

XOM.N

et Chevron

CVX.N

ont augmenté respectivement de 0,6 % et 2,7 %; ConocoPhillips COP.N gagne ~1%

** SLB SLB.N en hausse de 7,8 %, Halliburton HAL.N en hausse de 7,9 %, Baker Hughes BKR.O en hausse de 2,8 %

** La Banque Scotia estime que ConocoPhillips COP.N est le plus grand bénéficiaire à court terme si le pouvoir est transféré à un candidat pro-occidental, en recevant potentiellement jusqu'à 10 milliards de dollars de créances antérieures et en rejoignant les projets Hamaca et Petrozuata

** La société de courtage ajoute que CVX ne recevra pas beaucoup de paiements initiaux uniques, mais que son statut de seule société américaine actuellement présente au Venezuela pourrait lui donner une longueur d'avance

** J P Morgan prévoit une augmentation de la production de pétrole à 2,5 millions de barils/jour au cours de la prochaine décennie, à condition qu'il y ait une transition politique ainsi que de nouveaux investissements et de nouvelles réformes