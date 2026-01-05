 Aller au contenu principal
Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les entreprises à investir massivement au Venezuela
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

5 janvier - ** Les actions des sociétés énergétiques se redressent après l'intervention militaire américaine au Venezuela, pays riche en pétrole, à la fin de la semaine dernière

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 1,1 % à 61,43 $ le baril; le West Texas Intermediate américain CLC1 a augmenté de 1,3 % à 58,1 $ le baril

** Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington avait besoin d'un "accès total" aux réserves de pétrole du Venezuela, alimentant les paris selon lesquels les restrictions sur les exportations de brut du pays sud-américain pourraient être assouplies

** Exxon Mobil

XOM.N

et Chevron

CVX.N

ont augmenté respectivement de 0,6 % et 2,7 %; ConocoPhillips COP.N gagne ~1%

** SLB SLB.N en hausse de 7,8 %, Halliburton HAL.N en hausse de 7,9 %, Baker Hughes BKR.O en hausse de 2,8 %

** La Banque Scotia estime que ConocoPhillips COP.N est le plus grand bénéficiaire à court terme si le pouvoir est transféré à un candidat pro-occidental, en recevant potentiellement jusqu'à 10 milliards de dollars de créances antérieures et en rejoignant les projets Hamaca et Petrozuata

** La société de courtage ajoute que CVX ne recevra pas beaucoup de paiements initiaux uniques, mais que son statut de seule société américaine actuellement présente au Venezuela pourrait lui donner une longueur d'avance

** J P Morgan prévoit une augmentation de la production de pétrole à 2,5 millions de barils/jour au cours de la prochaine décennie, à condition qu'il y ait une transition politique ainsi que de nouveaux investissements et de nouvelles réformes

Venezuela

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
49,0700 USD NASDAQ +4,09%
CHEVRON
164,240 USD NYSE +5,37%
CONOCOPHILLIPS
99,405 USD NYSE +2,80%
EXXON MOBIL
125,470 USD NYSE +2,32%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,300 USD NYSE +9,16%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
61,55 USD Ice Europ +1,23%
Pétrole WTI
58,15 USD Ice Europ +1,50%
SLB
44,055 USD NYSE +9,57%
VALERO ENERGY
178,090 USD NYSE +7,73%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
