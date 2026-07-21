Les valeurs minières du cuivre progressent grâce aux pénuries chinoises et aux espoirs de paix en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du cuivre MET/L

** L' CMCU3 de référence du cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a progressé de 1,7 % pour s'établir à 13.851 dollars la tonne métrique ** Les cours du cuivre sont soutenus par une demande solide en Chine, premier consommateur mondial, par la baisse des stocks et par l’espoir que les médiateurs parviennent à rétablir un cessez-le-feu dans le conflit avec l’Iran

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N progressent respectivement de 1,4 % et d’environ 3 %

** Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N progressent respectivement de 3,4 % et d’environ 4 %

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N progresse de 4 %, Ero Copper ERO.TO ERO.N de près de 6 % et Teck Resources TECKb.TO TECK.N de près de 2 %