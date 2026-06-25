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Les valeurs londoniennes progressent grâce aux secteurs financier et de la distribution
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités)

Les principaux indices FTSE de Londres ont légèrement progressé jeudi, les entreprises du secteur financier et de la distribution ayant publié de solides résultats d'activité, tandis que l'intérêt des investisseurs s'est ravivé après qu'easyJet a laissé la porte ouverte à un rachat par Castlelake.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 0,3% à 09h01 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs moyennes .FTMC a grimpé de 0,7%. Les deux indices s'apprêtaient à atteindre leur plus haut niveau depuis une semaine.

* Le secteur financier .FTNMX302020 a mené la hausse sectorielle, avec une progression de 3,4%, tandis que le groupe de capital-investissement 3i Group < III.L > a gagné 9,7% après que sa marque de distribution Action a annoncé une hausse de 3,3% de ses ventes à périmètre constant pour les 25 semaines closes le 21 juin.

* Le distributeur de cartes de vœux Moonpig < MOONM.L > a bondi de 10,3% après avoir annoncé des bénéfices annuels avant impôts encourageants , les clients s’étant tournés vers des cadeaux plus onéreux.

* Le distributeur de vélos et de pièces automobiles Halfords < HFD.L > a bondi de 16,1% après avoir prévu que son bénéfice pour l’exercice 2027 se situerait dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes.

* La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet < EZJ.L > a progressé de 6,2% après avoir rejeté une quatrième offre de rachat, revalorisée à 4,93 milliards de livres sterling (6,50 milliards de dollars), émanant de la société d’investissement américaine Castlelake, tout en indiquant qu’elle accorderait à cette dernière un accès limité à ses informations commerciales dans l’espoir d’obtenir une offre plus élevée.

* ITV < ITV.L > a bondi de 2,3% après que Sky, détenue par Comcast CMCSA.O , a conclu un accord pour racheter la division de diffusion et de streaming de cette société de taille moyenne du FTSE.

* Advanced Medical Solutions Group AMSU.L a bondi de 16% après que ce fournisseur de matériel médical a reçu une offre de rachat de 715 millions de livres sterling, dette comprise, de la part du fabricant américain d'adhésifs H.B. Fuller FUL.N .

* Un rapport clé sur l’inflation aux États-Unis, susceptible de donner des indications sur l’orientation future de la politique monétaire, est attendu dans le courant de la journée.

* Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

* Sur le plan politique, la ministre des Finances Rachel Reeves a annoncé son soutien à Andy Burnham, qui devrait, selon les prévisions générales, devenir le septième Premier ministre du Royaume-Uni en une décennie d’ici deux semaines.

(1 dollar = 0,7582 livres)

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H B FULLER CO
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HALFORDS GROUP
209,250 GBX LSE +16,25%
ITV
81,875 GBX LSE +2,47%
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