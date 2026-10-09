Les valeurs londoniennes enregistrent des hausses hebdomadaires alors que les rendements des gilts reculent ; les valeurs des télécommunications reculent

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

Le FTSE 100 de Londres a progressé vendredi, clôturant une semaine marquée par la volatilité sur des gains modestes, le recul des rendements des gilts ayant soutenu le moral des investisseurs, tandis que les valeurs des télécommunications ont reculé après que l'acquisition par SpaceX de fréquences en bande basse a secoué le secteur.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a progressé de 1 % à 10552,05 points, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC a grimpé de 1,1%.

* Les cours du pétrole ont légèrement reculé en début de séance après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington n'attaquerait pas l'Iran avant les élections de mi-mandat américaines du mois prochain, dans le cadre de ce qu'il a qualifié de discussions fructueuses visant à mettre fin à une guerre qui a perturbé les marchés énergétiques mondiaux

O/R

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en fin de séance stables à 104,35 dollars

* Les rendements des obligations d’État britanniques ont reculé, les rendements des gilts à 10 et 30 ans GB10YT=RR

GB30YT=RR s'étant repliés après avoir atteint de nouveaux sommets depuis plusieurs décennies plus tôt dans la semaine

* Sur la semaine, le FTSE 100 et le FTSE 250 ont affiché des hausses respectives de 0,9% et 0,1%, se remettant d’une séance marquée par la volatilité, alimentée par la hausse des cours du pétrole et le regain d’inquiétudes concernant l’inflation, les coûts d’emprunt et les perspectives en matière de taux d’intérêt

* Les actions d’Airtel Money AMCA.L ont chuté de 5,6% vendredi, passantsous leur prix d’offre , marquant un démarrage en demi-teinte pour le service africain de paiement mobile après une introduction en bourse largement sursouscrite

* Les valeurs des télécommunications figuraient parmi les plus fortes baisses après l’annonce par SpaceX SPCX.O de l’acquisition d’un portefeuille national de licences de spectre en bande basse, ouvrant la voie à Starlink Mobile pour devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis

* Vodafone VOD.L , Airtel Africa AAF.L et BT Group BT.L ont reculé de 2,4% à 6,3%, ce qui en a fait les valeurs les moins performantes du FTSE 100

* Sur le FTSE 250, SSP Group SSPG.L , propriétaire de la chaîne Upper Crust, a reculé de 4% après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation annuel légèrement inférieur à ses prévisions précédentes

* Morgan Advanced Materials MGAMM.L a progressé de 9,4% après que RBC Capital Markets a relevé la note du fournisseur de composants pour puces électroniques et augmenté son objectif de cours, invoquant la vente potentielle de sa division Thermal Products et une exposition accrue aux marchés de l’aérospatiale et de la défense, qui offrent des marges plus élevées