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Les valeurs liées au nucléaire rebondissent après l'accord conclu entre Google et Constellation Energy
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 17:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur nucléaire et des services publics ont progressé mardi, portées par l'annonce de l'accord GOOGL.O conclu entre Alphabet (la société mère de Google) et Constellation Energy

CEG.O

** Le titre de CEG s'envole de plus de 13 % après que GOOGL a conclu un accord pluriannuel pour acheter 3.590 mégawatts d'électricité à CEG; l'énergie nucléaire neuve représente environ un quart de l'approvisionnement, ont indiqué les entreprises

** Cet accord intervient alors que les grandes entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s'assurer d'importants approvisionnements en électricité destinés à alimenter leurs centres de données à travers les États-Unis

** Les entreprises développant des petits réacteurs nucléaires bondissent: NuScale Power SMR.N +7 %, Nano Nuclear Energy NNE.O +8 %, Oklo OKLO.N +7,5 %

** Les producteurs d’uranium progressent: Centrus Energy

LEU.N +11 %, enCore Energy EU.O +8 %, Uranium Energy UEC.A +8 %

** Les opérateurs nucléaires progressent: Vistra VST.N +10 %, GE Vernova GEV.N +5 %, Talen Energy TLN.O +13 %

** Le fournisseur d’électricité NRG Energy NRG.N , qui alimente les centres de données, en hausse de 7 %

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